Cheat Engine MT4

Cheat Engine est un système de scalping sur l’or de gamme intermédiaire capable de prendre des décisions basées sur le sentiment global du forex via une API web.



Trading à entrée unique uniquement. Aucun grid ni martingale, jamais.



Sorties par stop suiveur intelligent qui s’adaptent à la volatilité quotidienne

Le sentiment global du forex est une mesure des positions de centaines de milliers de traders représentant un total de plus de 1 milliard USD en valeur de comptes. Cheat Engine est capable de récupérer instantanément ces données via API et de les exploiter lors de la prise de décision. Il s’agit d’une fonctionnalité optionnelle, entièrement personnalisable par l’utilisateur.

Recommandé

Graphique : XAUUSD



Unité de temps : H1



Paramètres