Cheat Engine MT4
- Experts
- Connor Michael Woodson
- Version: 1.0
- Activations: 10
Cheat Engine est un système de scalping sur l’or de gamme intermédiaire capable de prendre des décisions basées sur le sentiment global du forex via une API web.
|IMPORTANT ! Contactez-moi après l'achat pour recevoir les instructions et un bonus !
Signal en direct Cheat Engine bientôt disponible ! Le prix actuel sera augmenté. Prix à durée limitée 80 USD
- Trading à entrée unique uniquement. Aucun grid ni martingale, jamais.
- Sorties par stop suiveur intelligent qui s’adaptent à la volatilité quotidienne
Recommandé
- Graphique : XAUUSD
- Unité de temps : H1
Paramètres
- Méthode de calcul de la taille de lot - Sélectionner lot automatique ou lot fixe
- Taille de lot fixe - Taille de lot fixe
- Lots automatiques - 0,01 lot pour ce montant de devise du compte
- Spread maximum - Définir le spread maximal autorisé pour ouvrir des positions
- Détection automatique du GMT - Calcule automatiquement le décalage GMT de votre broker
- Stop loss fixe - Entrée du stop loss
- Magic Number - Numéro magique pour chaque ordre
- Commentaire - Commentaire de l’ordre
- URL du filtre de sentiment - Utilisée pour les requêtes API
- Filtre de sentiment Achat/Vente - Activer ou désactiver
- Comportement du filtre de sentiment