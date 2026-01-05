AURX System — un système de trading algorithmique professionnel de nouvelle génération pour XAUUSD (M5). Le système ne possède pas d’analogues directs sur le Market et est construit sur un contrôle strict des conditions de marché, la discipline de trading et une sélection rigoureuse des phases de marché autorisées. Il ne s’agit ni d’un Expert Advisor basé sur des indicateurs, ni d’une stratégie шаблонisée, ni d’une adaptation d’une approche populaire, mais d’un système algorithmique autonome doté de sa propre logique de prise de décision. L’algorithme est orienté vers l’analyse de l’état actuel du marché et des mouvements actifs du prix, en travaillant avec le comportement réel du prix en temps réel.

Base algorithmique — AURX System représente un algorithme complet combinant l’analyse de la dynamique des prix, de l’état actuel du marché, de la volatilité, des phases de mouvement, des contraintes temporelles et des facteurs externes. Le système intègre des filtres de sessions de trading, de news et de spread, ainsi que des mécanismes de contrôle du nombre de transactions et de gestion du risque. Cette approche permet d’éliminer les conditions de marché inadaptées et de ne fonctionner que dans des situations de trading contrôlées.

Panneau d’information (HUD) — AURX System est équipé de son propre panneau d’information affichant en temps réel les états internes de l’algorithme. Tous les paramètres présentés sur le panneau font partie intégrante de la logique de trading du système et reflètent les conditions actuelles du marché, l’activité des filtres et le niveau de préparation de l’algorithme à l’exécution des actions de trading. Le panneau d’information offre une représentation visuelle claire de la manière dont le système évalue le marché à un instant donné et permet à l’utilisateur de voir dans quelles conditions le trading est autorisé ou bloqué.

Principes de trading et objectif du système — AURX System n’utilise pas de méthodes de trading dangereuses et n’est pas orienté vers une ouverture fréquente de positions. L’algorithme limite strictement l’activité de trading et met l’accent sur la qualité des transactions plutôt que sur leur quantité. Chaque signal de trading correspond à une seule transaction, sans entrées répétées ni augmentation chaotique des positions. Chaque transaction est ouverte avec des conditions de risque prédéfinies et un stop-loss obligatoire. Le système est destiné aux traders qui privilégient un trading algorithmique contrôlé, prévisible et professionnel, plutôt que des stratégies agressives.

Limitation de la période de tests et optimisation annuelle — AURX System est testé de manière consciente et délibérée à partir de l’année 2020. Cet Expert Advisor appartient à la catégorie des systèmes algorithmiques de haute précision, avec un réglage interne fin, sensible aux changements de la structure du marché, de la volatilité et des conditions de trading sur le marché de l’or. Le marché XAUUSD évolue avec le temps, c’est pourquoi l’utilisation de données historiques trop anciennes ne reflète pas les conditions réelles du trading moderne.

Pour cette raison, AURX System nécessite une optimisation annuelle, que j’effectue chaque année au mois de janvier. À l’issue de cette optimisation, les paramètres du système sont adaptés aux conditions de marché récentes de la période écoulée et démontrent un fonctionnement stable et correct pour l’année de trading suivante. Cela permet d’utiliser le système en trading réel sans nécessiter d’ajustements manuels constants de la part de l’utilisateur.

Les paramètres de chaque année sont intégrés directement dans le code de l’Expert Advisor, garantissant ainsi un fonctionnement correct aussi bien en backtest qu’en trading réel, sans utilisation de fichiers set ou de configurations supplémentaires. L’utilisateur n’a pas besoin d’optimiser la stratégie lui-même — le système est livré prêt à l’emploi.

C’est pourquoi les tests de AURX System sont réalisés sur les dernières années et non sur une historique de 7 à 10 ans. Les données plus anciennes diffèrent souvent en termes de qualité des cotations, de structure des ticks et de spreads, ce qui réduit la valeur pratique de ces tests pour évaluer le comportement actuel du système.

La limitation de la période de tests aux années récentes est un avantage et non un inconvénient de AURX System. Le système ne travaille pas avec le « marché du passé » ni avec des modèles de prix obsolètes, mais avec le comportement actuel du prix en temps réel. L’expérience montre que des stratégies affichant des résultats idéaux sur de longues périodes historiques perdent souvent en efficacité en trading réel. L’utilisation d’une période de tests pertinente permet d’évaluer objectivement le fonctionnement de AURX System dans les conditions dans lesquelles il sera utilisé aujourd’hui et dans un avenir proche.

Configuration, fonctionnement par défaut et paramètre GMT (IMPORTANT) — AURX System est configuré et optimisé dès l’origine pour fonctionner sans ajustements supplémentaires de paramètres ni utilisation de fichiers set. L’Expert Advisor est prêt à être utilisé immédiatement après l’installation. En utilisation quotidienne, il suffit à l’utilisateur de définir le volume de trading ou le pourcentage de risque. Il est recommandé de laisser les autres paramètres inchangés.

Le paramètre GMT est utilisé par le système pour aligner correctement la logique de trading et le filtre de news avec l’heure du serveur du broker. Par défaut, AURX System utilise le décalage serveur le plus répandu : GMT+2 en période hivernale et GMT+3 en période estivale, utilisé par la majorité des brokers populaires. Dans la plupart des cas, aucun ajustement supplémentaire du GMT n’est nécessaire.

Si votre broker utilise un fuseau horaire serveur non standard (par exemple GMT+0 chez Exness) ou si vous n’êtes pas certain de la valeur correcte du GMT, le paramètre peut être ajusté manuellement. Un GMT correctement configuré garantit un fonctionnement stable et prévisible de la logique algorithmique. Si nécessaire, vous pouvez me contacter avant ou après l’achat, et je vous aiderai à configurer correctement le GMT pour votre broker.

Qualité des cotations et conditions du broker (IMPORTANT) — AURX System fait partie des systèmes algorithmiques de haute précision et est sensible à la qualité des cotations de marché. L’algorithme fonctionne sur la base du comportement du prix en temps réel ; par conséquent, l’exactitude des données historiques, la densité des ticks, la structure du flux de prix et la qualité d’exécution des ordres influencent directement les résultats de trading.

Le système a été développé et optimisé sur la base de cotations de haute qualité, avec un historique correct et des conditions de trading stables. Lorsqu’il est utilisé chez différents brokers, le comportement de AURX System peut varier en raison des spécificités de formation des prix, de la structure des ticks et des conditions de trading propres à chaque broker.

Avant l’achat de l’Expert Advisor, il est fortement recommandé de tester AURX System chez le broker avec lequel le trading réel est prévu. Si les résultats des tests sont satisfaisants, le système se comportera de manière similaire en trading réel chez ce même broker. L’utilisation de brokers présentant un historique de cotations clairsemé, lissé ou incorrect peut avoir un impact négatif sur l’efficacité du système. Il s’agit d’une caractéristique des algorithmes de haute précision et non d’un défaut de AURX System.

Exigences principales et recommandations

Instrument de trading : XAUUSD

Unité de temps : M5

Dépôt minimum : à partir de 100 USD avec un volume de trading de 0.01 lot

Broker : tout broker ECN fiable avec des cotations de qualité

Type de compte : ECN / RAW / Razor (modes Netting et Hedging pris en charge)

VPS : recommandé pour un fonctionnement stable et continu du système

Risque recommandé : de 1 % à 7 % par transaction (le risque est calculé sur la base du stop-loss d’une seule transaction)

Bonus personnel pour les propriétaires de AURX London — Les propriétaires de AURX London (XAUUSD) bénéficient d’un bonus personnel. Dans le cadre du support utilisateur, l’accès à une version indépendante, AURX Asian, développée pour le trading de XAUUSD durant la session asiatique, est accordé.

AURX Asian n’est ni un fichier set supplémentaire ni une modification de la version principale. Il s’agit d’une implémentation autonome du système, avec des paramètres et une logique spécifiquement adaptés aux particularités du marché asiatique. Cette version est destinée au trading de l’or et diffère de la configuration de AURX London.

Le bonus personnel est accordé exclusivement aux propriétaires de AURX London et n’est pas publié sur le Market. Cette approche permet d’utiliser le système dans différentes conditions de marché sans modifier les paramètres de base ni la philosophie de trading.

Support, optimisation et communauté fermée — AURX System est un système de trading en constante évolution et prévoit un support régulier ainsi qu’une adaptation aux conditions de marché changeantes. Dans le cadre du support, une optimisation annuelle de l’algorithme est réalisée afin de maintenir la stabilité et la pertinence du système dans l’environnement de marché actuel.

Les deux versions du système — AURX London et AURX Asian — font l’objet d’une optimisation annuelle. Les paramètres de chaque version sont adaptés aux caractéristiques de la session de trading correspondante et aux conditions réelles du marché de la période écoulée, ce qui permet au système de fonctionner de manière stable et correcte au cours de l’année de trading suivante sans ajustements manuels de la part de l’utilisateur.

Chaque acheteur de AURX London a la possibilité de rejoindre la communauté fermée « AURX System », destinée exclusivement aux propriétaires du système. Au sein de ce groupe privé sont publiées des informations sur les mises à jour et optimisations, les modifications du fonctionnement de l’algorithme, ainsi que des discussions pratiques concernant l’utilisation de l’Expert Advisor. La communauté est conçue pour l’échange d’expériences et l’obtention d’informations actualisées directement auprès du développeur.

Pour rejoindre la communauté fermée, il est nécessaire de me contacter après l’achat et de fournir une preuve d’acquisition de AURX System. La participation à ce groupe permet de suivre l’évolution des deux versions du système et de comprendre la logique de leur support et de leur optimisation continue.

Distribution limitée et politique de prix — AURX System n’est pas un produit de masse et n’est pas destiné à une vente à bas prix. Le système a été développé comme une solution algorithmique spécialisée pour le trading de l’or (XAUUSD), nécessitant des cotations de qualité, des conditions de trading appropriées et une approche consciente de la part de l’utilisateur. Pour cette raison, l’accès au système est volontairement limité par la politique de prix et non par une diffusion massive.

Cette approche permet de préserver la qualité du produit, d’assurer un support régulier et une optimisation continue de l’algorithme, ainsi que de constituer une base d’utilisateurs intéressés par une utilisation disciplinée et soigneuse du système. AURX System n’est pas conçu pour un déploiement agressif et est destiné à une utilisation réfléchie et à long terme.

Au lancement de la distribution, un nombre limité de copies est proposé à un prix initial. À mesure que le système évolue, que des optimisations sont effectuées et que les fonctionnalités sont étendues, le prix de AURX System peut être révisé. L’augmentation du prix reflète le développement continu du produit, son support et son orientation vers la qualité plutôt que vers le marché de masse.

Avertissement concernant les versions piratées — AURX System est un système de trading algorithmique complexe doté d’une logique interne protégée. Toute version piratée ou non officielle diffusée en dehors du MQL5 Market ne constitue pas une version complète du produit et ne peut garantir le fonctionnement correct du système.

Les tests de versions piratées dans le Strategy Tester ne constituent pas une preuve de leur bon fonctionnement en trading réel. Le comportement des versions non officielles peut différer de manière significative de celui du système original, rendant ces tests trompeurs. L’utilisation de copies piratées de AURX System en trading réel est associée à un risque accru de pertes en raison d’un fonctionnement incorrect de l’algorithme.

La version officielle de AURX System est régulièrement mise à jour, optimisée et supportée. Les versions piratées ne bénéficient pas de ces mises à jour et représentent en pratique des fichiers obsolètes et non contrôlés, pour lesquels le développeur n’assume aucune responsabilité.

Si vous voyez des offres proposant l’achat de AURX System en dehors du MQL5 Market, sachez que vous n’achetez pas un système, mais une copie non fonctionnelle sans support, sans mises à jour et sans garantie de trading correct.

Conclusion — AURX System est un système de trading algorithmique professionnel pour XAUUSD (M5), conçu pour fonctionner dans des conditions de marché contrôlées. L’algorithme est orienté vers une activité de trading limitée, un contrôle strict des risques et une interaction précise avec le comportement actuel du prix.

Le système est destiné aux traders qui considèrent le trading algorithmique comme un outil de discipline et de stabilité, et non comme un moyen de croissance agressive du capital. AURX System nécessite des conditions de trading appropriées et des cotations de qualité et est conçu pour une utilisation consciente et à long terme.





Foire aux questions (mise à jour continue)