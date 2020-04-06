OB Pro Trader EA gtf

OB PRO TRADER EA est un système de trading intraday de haute qualité basé sur l'analyse des prix !

Ce conseiller expert « configurez et oubliez » gère tout le trading pour vous ! 8 fichiers Set_files disponibles pour 6 paires de devises !
Téléchargez les fichiers de configuration EA pour les tests et le trading :

L'idée de trading est basée sur un modèle d'action des prix puissant et reconnu, combiné à des techniques de tendance et de scalping !

OB PRO TRADER EA fonctionne sur l'unité de temps H1 pendant les sessions européennes et américaines.

Caractéristiques de l'EA :
- L'EA peut fonctionner sur 6 paires (8 graphiques) simultanément.
- Calcul automatique des lots en fonction du solde du compte.
- L'EA intègre par défaut une gestion des intérêts composés.
- Les SL et TP sont dynamiques : ils s'adaptent par défaut à la volatilité du marché.
- Chaque transaction dispose de SL et TP, invisibles pour le courtier.
- Système de filtrage intelligent : filtre de tendance, filtre d'oscillateur, filtre de jour de semaine, filtre d'heures de travail, filtre de spread, etc.
- Le solde minimum requis pour exécuter le robot est de 100 $.
- Effet de levier : compris entre 1:30 et 1:2000.
- Paires de trading : EURUSD, NZDUSD, USDCHF, AUDUSD, GBPAUD (2 graphiques), GBPCAD (2 graphiques).
- Période : H1.
- Heures de fonctionnement : l'EA recherche des opportunités d'entrée en fonction des filtres de jour de semaine et d'heures de travail (sessions UE et États-Unis). Si le système n'a pas ouvert d'ordres pendant les heures de fonctionnement, cela signifie qu'aucun signal d'entrée n'était disponible sur le graphique.
- Fonctions de stop suiveur adaptatif et de seuil de rentabilité.
- L'EA dispose d'un affichage des informations sur le spread et le swap : il affiche le spread et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est rattaché.
- L'affichage indique également le solde du compte, les capitaux propres et les marges.

- L'affichage Info Spread Swap peut être placé dans n'importe quel coin du graphique.

Installation :
- Ouvrez les 8 graphiques recommandés :
EURUSD, NZDUSD, USDCHF, AUDUSD, GBPAUD (2 graphiques), GBPCAD (2 graphiques)
- Sélectionnez l'unité de temps H1 sur chaque graphique.
- Associez Expert Advisor à chaque graphique.
- Appliquez le fichier « Set_file » correspondant à EA.
- Le robot gère tout automatiquement : il vous suffit de l'installer sur MT4 et de laisser votre ordinateur fonctionner 24h/24 et 7j/7 (ou d'utiliser un VPS au lieu d'un ordinateur).

IMPORTANT ! Pour des performances optimales du système de trading, suivez les recommandations ci-dessous :
- HORAIRES D'OUVERTURE : Il est fortement recommandé d'utiliser MT4 avec Market_watch = GMT+2 (heure normale) et GMT+3 (heure d'été). Si le serveur de votre courtier utilise un fuseau horaire GMT différent, vous devrez ajuster le filtre des heures d'ouverture. Envoyez-moi simplement un message à ce sujet (pour vérifier le fuseau horaire de votre courtier). Je vous aiderai à le vérifier et vous fournirai les fichiers Set_files correspondants si nécessaire.
- SPREAD et BROKER : Il est essentiel de sélectionner un compte avec des spreads serrés : ECN ou spread brut pour de meilleures performances.

Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.

