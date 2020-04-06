GomerAI MultiStrat Networked EA

Présentation Le GomerAI MultiStrat Networked EA est un système de trading automatisé pour MetaTrader 5 basé sur un modèle d'analyse structurelle du marché. Il utilise les 5 Piliers de la Structure des Prix pour identifier des zones d'exécution à haute probabilité :

Tendances : Confirmation du momentum et de la direction.

Plages : Identification des zones de retour à la moyenne.

Zones de Valeur : Analyse de la découverte des prix pondérée par le volume.

Excès : Détection de l'épuisement du prix aux extrêmes.

Équilibre & Déséquilibre : Surveillance des changements dans l'équilibre du marché comme déclencheurs de transactions.

La Boucle de Formation de l'IA (AITL) Cet EA dispose d'une architecture en réseau conçue pour valider la Boucle de Formation de l'IA. Contrairement aux robots de trading statiques, ce système contribue avec des données anonymisées à une fonction d'apprentissage centralisée. Ce processus permet un raffinement continu des paramètres structurels du marché sur plusieurs cycles de formation.

Caractéristiques Clés

Conception Anti-Black-Box : Chaque paramètre interne et chaque porte logique sont entièrement documentés pour l'utilisateur afin d'assurer

transparence totale. Architecture en réseau : Utilise l'apprentissage basé sur le cloud pour optimiser les modèles de prise de décision. Logique multi-stratégie : Noyau adaptable qui modifie son comportement en fonction de la phase structurelle actuelle du marché. Note importante pour la configuration des utilisateurs : Pour des instructions de configuration détaillées et une explication de tous les paramètres d'entrée, veuillez vous référer à l'article du blog MQL5 lié dans les commentaires de mon profil. Support : Le support technique est fourni exclusivement via la section Commentaires de cette page ou le système de messagerie MQL5. Avertissement sur les risques : Le trading algorithmique comporte un risque important. Cet EA est un outil technique et ne garantit pas de profits. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Aucun conseil financier n'est fourni.