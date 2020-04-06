GomerAI MultiStrat Networked EA

GomerAI MultiStrat Networked EA
Présentation Le GomerAI MultiStrat Networked EA est un système de trading automatisé pour MetaTrader 5 basé sur un modèle d'analyse structurelle du marché. Il utilise les 5 Piliers de la Structure des Prix pour identifier des zones d'exécution à haute probabilité :

Tendances : Confirmation du momentum et de la direction.

Plages : Identification des zones de retour à la moyenne.

Zones de Valeur : Analyse de la découverte des prix pondérée par le volume.

Excès : Détection de l'épuisement du prix aux extrêmes.

Équilibre & Déséquilibre : Surveillance des changements dans l'équilibre du marché comme déclencheurs de transactions.

La Boucle de Formation de l'IA (AITL) Cet EA dispose d'une architecture en réseau conçue pour valider la Boucle de Formation de l'IA. Contrairement aux robots de trading statiques, ce système contribue avec des données anonymisées à une fonction d'apprentissage centralisée. Ce processus permet un raffinement continu des paramètres structurels du marché sur plusieurs cycles de formation.

Caractéristiques Clés

Conception Anti-Black-Box : Chaque paramètre interne et chaque porte logique sont entièrement documentés pour l'utilisateur afin d'assurertransparence totale. Architecture en réseau : Utilise l'apprentissage basé sur le cloud pour optimiser les modèles de prise de décision. Logique multi-stratégie : Noyau adaptable qui modifie son comportement en fonction de la phase structurelle actuelle du marché. Note importante pour la configuration des utilisateurs : Pour des instructions de configuration détaillées et une explication de tous les paramètres d'entrée, veuillez vous référer à l'article du blog MQL5 lié dans les commentaires de mon profil. Support : Le support technique est fourni exclusivement via la section Commentaires de cette page ou le système de messagerie MQL5. Avertissement sur les risques : Le trading algorithmique comporte un risque important. Cet EA est un outil technique et ne garantit pas de profits. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Aucun conseil financier n'est fourni.
Produits recommandés
Open Season
Philipp Shvetsov
Experts
Open Season is a fully automated Expert Adviser that allows 'active' and 'set and forget' traders to trade high probability EURUSD H1 price action breakouts. It detects price action set ups prior to the London Open and trades breakdowns. The EA draws from human psychology to trade high probability shorts Every trade is protected by a stop loss In-built time filter Three position sizing techniques to suit your trading style Two trade management techniques The EA does not use a Martingale system T
AI Hybrid Trader
Catur Cipto Nugroho
Experts
- AI-Hybrid Trader -  Smart Trading Powered by Artificial Intelligence Limited Launch Offer – Act Now! To celebrate the launch of     AI Hybrid Trader , we are offering a special introductory price that will not last. This is your chance to own one of the most advanced AI trading systems on the market for an investment far below its true value. Our Pricing Structure is Designed to Reward Early Adopters: First 10 Licenses:   Only   $649 ,  and will increase by $150 with every 10 sales. Final Pr
EA i MT5
Indra Maulana
Experts
A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence This robot is built by the free ChatGPT Ai. Also, to use the AI ​​tool (a great assistant in MetaTrader), you can see this product : https://www.mql5.com/en/market/product/136348 All trades have profit and loss limits Attributes: Usable:         in currency pair: EURUSD         in time frame: M30         on Account type: Any         in various brokers         in prop companies         with minimum capital ($100)  
FREE
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experts
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Hype Trend EA ALL Symbol
Mithat Tuncer Tuncel
Experts
HYPE – An Adaptive and Dynamic Trading Algorithm Designed for Modern Market Conditions Success in today’s financial markets requires flexible and dynamic strategies rather than rigid, rule-based approaches. Hype EA stands apart from traditional algorithms by analyzing real-time market data, adapting to changing conditions, and optimizing risk management automatically. Unlike static systems, Hype EA continuously optimizes itself using advanced features such as ATR-based volatility adjustments, tr
Fusion 1
Kyaw Zan Tun
Experts
This Signal Running With Fusion 1 EA Fusion 2 EA is an Expert Advisor based on the fractal Lines Breakouts. Although recommended pair and set files are provided, it is built with many easy-to-understand money management settings, allowing you to adjust according to market conditions as well as customize for other currency pairs as desired. Live Signal Key Features  - 100% Automated Trading System - Works on Any Broker (ECN Recommended) - Money Management & Risk Control Settings - User-Fri
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experts
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Green Hawk
Rashed Samir
Experts
Green Hawk  is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site MT4 Version  can be found here FEATURES Support thro
Advaced Trader MT5
Zhi Xian Hou
Experts
Advanced Trader MT5 is a fully automated trading robot developed by using custom indicator "Trend for MT5", which can be found here . The expert has been tested on AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD and USDCHF using historical data of many years, you can also test it using real ticks history data on MT5 backtest platform. Even if you don't want to 100% automatically trade by it, you can still use it as a good tool for trading, there is parameters for you to control the EA trading and use it as a trade assist
Femto Ground
Imam Nasrudin
Experts
[Femto Ground] Professional, reliable & safe GBPUSD trading robot. Introducing the advanced Expert Advisor developed for the GBPUSD pair, EA combines 2 Core Level Breakout Engines in 1 EA, namely Breakout M5 and M12, then this EA is designed in such a way by using custom fibonacci levels and using the BULL BEAR POWER comparison filter to detect trend strength on the M15 TimeFrame,  This indicator is a special indicator developed by the maker, to determine the percentage of BULL and BEAR candle s
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experts
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
Salva EA
Pavel Komarovsky
Experts
Salva EA is an advanced and fully automated system. The basis of this strategy is the price chart itself, the trade is conducted from the price movement range. Benefits This is not martingale, not arbitration Ready for operation without PreSetting Always use a stop loss and take profit to save your investments Easy to use (does not have complex settings) The results of the tester converge with the results on a real account High speed testing (can be optimized for 1 minute OHLC) Salva EA works b
Small Account Scalpler
Kshetrimayum Surjit Singh
Experts
Small Account Scalper – Precision Trading for Every Pip Built for traders who want consistent results with small accounts. The Small Account Scalper is a fully automated Expert Advisor designed for scalping using a powerful combination of Bollinger Bands (BB) , Relative Strength Index (RSI) , and Support & Resistance logic. This EA focuses on identifying high-probability short-term trades while maintaining strict risk control , making it ideal for small and medium-sized trading accounts. Key Fea
MR Gold Trader
Mujeeb J
Experts
MR-GOLD TRADER  has achieved a remarkable 1503% profit compared to the initial deposit during backtesting, making it a highly profitable Expert Advisor (EA) for trading XAUUSD (Gold) on the H4 timeframe . Starting with an initial balance of $10,000 , the EA generated a net profit of $150,305.26 over the test period from April 8, 2019 , to October 25, 2024. This EA is designed for both novice and experienced traders, offering a balanced mix of profitability, risk management, and reliability. Key
Gold Throne
DRT Circle
4.36 (11)
Experts
Gold Throne EA – Système de trading en grille sans Martingale pour l'or (XAUUSD) L'EA Gold Throne est un Expert Advisor conçu exclusivement pour le trading de l'or (XAUUSD). Il utilise une méthodologie de trading en grille structurée, évitant ainsi le recours à la gestion de l'argent par martingale. Au lieu d'augmenter la taille des lots de manière exponentielle après des pertes, l'EA utilise une approche de taille de lot fixe ou ajustable progressivement, offrant aux traders un meilleur contr
New Rate MT5
POPEY GROUP S.A.C.S.
Experts
New Rate EA – Automatisation précise des cassures New Rate EA est un Expert Advisor entièrement automatisé conçu pour saisir les opportunités quotidiennes de cassure avec une précision rigoureuse. Il ne négocie qu'une fois par jour, en se limitant à une fourchette intrajournalière définie et en exécutant ses ordres au point de cassure exact. Pas de réentrées, pas de sur-trading, pas d'émotions. Basé sur le concept éprouvé de la cassure de la fourchette d'ouverture (ORB), New Rate combine une exé
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
Experts
Mango Scalper  is a fully automated scalping robot that uses a very Good and Smart breakout strategy, advanced money management and probabilistic analysis. Most effective in the price consolidation stages that occupy the bulk of the market time. Proven itself on real accounts with an excellent risk-to-reward ratio. Does not need forced optimization, which is the main factor of its reliability and guarantee of stable profit in the future. S uitable for both beginners and experienced traders.  
Raja Trading Pro
Ikhwan Naufal Fiqri
Experts
Raja Trading PRO - The Smart BEP Recovery Grid Product Description  Are you tired of ordinary Grid EAs that get stuck in drawdown for days, chasing unrealistic profit targets? Raja Trading PRO takes the original concept to a much higher level, offering professional-grade features that are far superior to the standard version. This EA is designed with a completely different philosophy: Fast Recovery. This is not a passive EA. It is an aggressive grid system paired with the smartest exit strategy
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Experts
Ilan for MetaTrader 5 Due to using the virtual trades, trading in both directions (buy and sell) simultaneously became possible. This allows users to adapt the popular strategy for the net accounting of positions applied by MetaTrader 5.  Expert Advisor Settings The Expert Advisor setup is simple. However, all the important settings of the strategy are available for adjusting. Available tools: Unique  MagicNumber  for identification of trades; Trade direction option ( Trade direction ): buy onl
Spiders Zone Recovery
Muxammadaziz Mamasobitov
Experts
Product Name : Spider's Zone Recovery Description : Spider's Zone Recovery is an automated trading robot (EA) for MetaTrader 5, built on the proven Zone Recovery strategy. Designed for traders seeking consistent profits, this EA is perfect for both beginners and experienced users. With its simplicity and efficiency, Spider's Zone Recovery offers a reliable solution for automated trading in the forex market. How It Works : Spider's Zone Recovery operates using the Zone Recovery strategy, which d
Hamster Grid MT5
Volodymyr Hrybachov
Experts
A professional grid advisor works according to RSI (   Relative Strength Index   ) indicators.           and   has the function of reducing the drawdown on the account by overlapping unprofitable orders.       The chart displays information about the profit. MT4 version https://www.mql5.com/en/market/product/56994 OPTIONS: RSI_PERIOD - period for calculating the relative strength index; UP_LEVEL - upper bound; DN_LEVEL - lower bound; RSI_TIMEFRAME - timeframe for calculation; START_LOT - initia
Dracula MT5
Anatoliy Lukanin
Experts
Fully automated, which does not use grid strategies, martingale, averaging positions, waiting out a loss, etc. The idea is not complicated, when flat, 2 limit orders are set when using USE_LIMIT_ORDERS = true, otherwise it trades by market. When an order is triggered, the position is closed by TAKE_PROFIT, SIGNAL_TRAILING_TAKE_PROFIT in an unsuccessful situation by STOP_LOSS_VIRTUAL. Or the orders are deleted. After closing a position, the expert looks at how the position closed, with a pr
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOTION DE LANCEMENT : NOMBRE TRÈS LIMITÉ D'EXEMPLAIRES DISPONIBLES AU PRIX ACTUEL ! Prix ​​final : 990$ À partir de 349 $ : Choisissez 1 EA gratuitement ! (pour un maximum de 2 numéros de compte) Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE RESULTS EXAMEN INDÉPENDANT Bienvenue chez « The ORB Master »  :   votre avantage en matière d'ouverture de range breakouts Libérez la puissance de la stratégie Opening Range Breakout
Grid Balance
Tan Au Phuong
3.67 (3)
Experts
Stratégie de Trading Automatisée par Grille Grid Balance EA est un outil de trading en grille puissant et hautement personnalisable, développé en MQL5 . Il ouvre automatiquement des ordres d’achat et de vente, définit un take-profit individuel pour chaque trade et clôt toutes les positions dès que l’objectif global de profits est atteint, rationalisant ainsi l’ensemble du processus de trading automatisé. C’est un assistant fiable pour le grid trading nécessitant efficacité et discipline. Obtenez
Golden Grow MT5 VIP
Phami Thanh Hoang
Experts
This EA specializes in trading gold on the M5 time frame. I have meticulously optimized it, so you just need to start it and let it run without doing anything else. This is a trading strategy adapted from my very successful manual trading, which helps to make money in both trending and sideways markets. - The EA has been optimized, just turn it on, and it will run without needing to do anything else. - Only trades with XAU/USD. -  Minimum balance of $200. - Only works and makes money on the 5-
Metool Trading
Tran Van Luc
Experts
Trading algorithm : Place virtual orders. After reaching a certain number of virtual orders, a real order will be placed. The total profit of the buy or sell order chain will be closed together. Default parameters work best for the AUDCAD currency pair, please only use default parameters for this currency pair. Volume mode : Please use the default Mode 1. Parameters can be adjusted to suit other currency pairs, this may be risky, you should consider it before using it. See the attached backtest
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
5 (4)
Experts
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
Imbalance HFT
Mei Yang
Experts
This strategy continuously monitors changes in price action, consuming all the liquidity in the market. It doesn't care where the asset's price goes; as long as there are price fluctuations, it will keep absorbing liquidity. Yes, it's that incredible.        The strategy performs better on gold.        When running on non-gold assets, the parameters need to be adjusted. Time: Best 5 minute Fixed stop loss: 800  point Fixed profit: 800  points Applied to markets with high liquidity Maximum capit
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
ArbitrageATR Recovery MT5
KO PARTNERS LTD
5 (1)
Experts
PLEASE NOTE : This expert advisor is designed exclusively for trade recovery and should not be used as a standard automated trading system. IMPORTANT : This EA represents one of the most comprehensive and robust recovery solutions currently available to the public. It is an essential tool for any trader seeking added protection during adverse market conditions. Safeguard your account and trade with confidence, knowing that this recovery system is engineered to help stabilize and preserve your e
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis   Quantum Queen   , le joyau de la couronne de l'écosystème Quantum et le conseiller expert le mieux noté et le plus vendu de l'histoire de MQL5. Avec plus de 20 mois d'expérience en trading réel, j'ai acquis le titre incontesté de Reine de la paire XAUUSD. Ma spécialité ? L'OR. Ma mission ? Fournir des résultats de trading constants, précis et intelligents – encore et encore. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the inst
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : MT4 par défaut (Plus de 7 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Plus de 5 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera v
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experts
AOT MT5 - Système Multi-Devises IA de Nouvelle Génération Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |   [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANT! Après l'achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir le manuel d'installation et les instructions de configuration: Ressource Description Comprendre la Fréquence de Trading d'AOT Pourquoi le bot ne trade pas tous les jours Comment Configurer le Bot AOT Guide d'installation étape par étape Set files AOT MT5 est un Expert Adv
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
Chaque fois que le signal en direct augmente de 10 %, le prix sera augmenté pour préserver l'exclusivité de Zenox et protéger la stratégie. Le prix final sera de 2 999 $. Signal en Direct Compte IC Markets, voyez par vous-même la performance en direct comme preuve ! Télécharger le manuel d'utilisation (anglais) Zenox est un robot de swing trading multipaires à la pointe de la technologie, basé sur l'IA. Il suit les tendances et diversifie les risques sur seize paires de devises. Des années de d
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experts
Stratégie de trading hybride pour XAUUSD – Combinaison de sentiment des actualités & déséquilibre du carnet d'ordres La stratégie présentée combine deux approches de trading rarement utilisées mais très efficaces dans un système hybride conçu exclusivement pour le XAUUSD (or) en graphique 30 minutes . Alors que la plupart des experts advisors traditionnels reposent sur des indicateurs fixes ou des structures techniques simples, ce système repose sur un modèle intelligent d'accès au marché, intég
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Experts
Quantum King EA — Une puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Version MT4 :   CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT5 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour plus de détails ! Gérez   votre trading avec pr
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : Paramètres par défaut : https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 :  Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités.  Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera vendu en quantités limitées afin de garantir les droits de tous les clients ayant déjà acheté l'appareil. AI Gold Trading expl
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experts
Note importante : Pour garantir une transparence totale, je fournis un accès au compte d'investisseur réel lié à cet EA, vous permettant de surveiller ses performances en direct sans manipulation. En seulement 5 jours, l'intégralité du capital initial a été entièrement retiré, et depuis lors, l'EA négocie exclusivement avec des fonds de profit, sans aucune exposition au solde d'origine. Le prix actuel de 199 $ est une offre de lancement limitée, et il sera augmenté après la vente de 10 copies o
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experts
Aura Ultimate — Le sommet du trading de réseaux neuronaux et le chemin vers la liberté financière. Aura Ultimate représente la prochaine étape de la gamme Aura : une synthèse d'architecture d'IA de pointe, d'intelligence adaptative au marché et de précision maîtrisée des risques. S'appuyant sur l'ADN éprouvé d'Aura Black Edition et d'Aura Neuron, elle va plus loin en fusionnant leurs atouts au sein d'un écosystème multi-stratégies unifié, tout en introduisant une toute nouvelle logique prédict
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Symbole XAUUSD (Or / Dollar américain) Période (unité de temps) H1-M15 (au choix) Prise en charge des trades uniques OUI Dépôt minimum 500 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec tous les brokers OUI (prise en charge des cotations à 2 ou 3 décimales, de toute devise de compte, symbole ou fuseau horaire GMT) Fonctionne sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’apprentissage automatique, abonnez-vous à la chaîne : S’abonner ! Caractéristiques principales du pr
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
Experts
X Fusion AI — Système de Trading Hybride à Adaptation Neuronale Remise limitée dans le temps. Plus que 7 sur 20 disponibles — presque épuisé. Le prix promotionnel actuel est de 149 USD et reviendra bientôt à 999 USD. Démonstration de fonctionnement Performance en compte réel Après l’achat, merci de nous envoyer un message privé afin de recevoir les paramètres recommandés, les instructions, les précautions, les conseils d’utilisation et d’autres informations. Merci beaucoup pour votre soutien. 1
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan  gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.25 (20)
Experts
P rix spécial de  $109  (prix régulier: $365) . Guide de configuration et d'utilisation :  ABS Channel . Surveillance en temps réel:   ABS Signal .  Fichier de configuration du signal en direct Fichier de configuration de base Qu'est-ce qu'ABS EA? ABS EA est un robot de trading professionnel développé spécifiquement pour XAUUSD (Or) sur la période H1. Il est basé sur un système Martingale avec des contrôles de risque intégrés . Conçu pour les traders débutants et expérimentés, ABS EA est
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE RÉDUCTION Offre valable 24 heures seulement. La promotion se termine le 29 novembre. Ce sera la seule promotion pour ce produit. Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Croissance à long terme. Cohérence. Résilience. Pivot Killer EA n’est pas un système de gains rapides — c’est un algorithme de trading professionnel conçu pour faire croître votre compte de manière durable sur le long terme . Conçu exclusivement pour XAUUSD (OR) , Pivot Killer est le fruit de plusieurs années de recherche, de tests et de développement discipliné. Il repose sur une philosophie simple : la cohérence surpasse la chance . Ce système a été soumis à des tests rigoureux sur différents
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Experts
Cryon X-9000 — Système de Trading Autonome doté d’un Noyau d’Analyse Quantique SIGNAL RÉEL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543   Aujourd’hui, de nombreux traders manipulent leurs résultats en faisant tourner leurs Expert Advisors sur des comptes cent ou avec des soldes très faibles , ce qui montre en réalité qu’ils ne font pas confiance à leurs propres systèmes . Ce signal, au contraire, fonctionne sur un vrai compte réel de 20 000 USD . Il reflète un engagement réel en capital et offre u
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experts
Le premier algorithme d'arbitrage public au monde entre l'or et le Bitcoin ! Offres valables tous les jours ! Signal en direct -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA : Courtiers recommandés au fil du temps :   IC Markets Paires négociées :   XAUUSD, BTCUSD Symbole de pièce jointe :   XAUUSD H1 Assurez-vous de vérifier que   les paires de devises négociées sont bien ajoutées   à la fenêtre   Observateur de marché  ! Type de compte : ECN/Raw Spread Paramètres du préfixe : Si votre court
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Experts
Un nouveau pas en avant | La précision pilotée par l’IA rencontre la logique du marché Avec Argos Rage , un nouveau niveau d’automatisation du trading est introduit – alimenté par un système DeepSeek AI intégré qui analyse le comportement du marché en temps réel. Tout en s’appuyant sur les points forts d’Argos Fury, cet EA suit une voie stratégique différente : plus de flexibilité, une interprétation plus large et une plus forte interaction avec le marché. Live Signal Unité de temps : M30 Eff
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experts
Aperçu Golden Hen EA est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour XAUUSD . Il fonctionne en combinant huit stratégies de trading indépendantes, chacune déclenchée par des conditions de marché et des unités de temps différentes (M5, M30, H2, H4, H6, H12). L'EA est conçu pour gérer ses entrées et ses filtres automatiquement. La logique de base de l'EA se concentre sur l'identification de signaux spécifiques. Golden Hen EA n'utilise pas de techniques de grille (grid), de martingale ou de moyenn
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
Remstone n'est pas un Expert Advisor ordinaire.   Il allie des années de recherche et de gestion d'actifs. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Depuis 2018   , ma dernière société, Armonia Capital, a fourni le signal ARF à Darwinex, un gestionnaire d'actifs réglementé par la FCA, levant 750 000 $. Maîtrisez 4 classes d'actifs avec un seul EA ! Aucune promesse, aucune illusion. Mais une vaste expérience du terrain. R
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel  https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp ; Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA ident
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — un conseiller de trading professionnel pour trader n'importe quel actif sans martingale ni grilles de l'auteur avec plus de 25 ans d'expérience. La plupart des conseillers top fonctionnent avec l'or en hausse. Ils paraissent brillants dans les tests... tant que l'or monte. Mais que se passe-t-il quand la tendance s'épuise ? Qui protège votre dépôt ? HTTP EA ne croit pas à une croissance éternelle — il s'adapte au marché changeant et est conçu pour diversifier largeme
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis