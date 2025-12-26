Atlas scalper pro

ATLASS SCALPER FOR GOLD v2.46 SUR GRAPHIQUE 5 MINUTES - Battez le Taux d'Échec de 97%

Pourquoi 97% des Traders d'Or Échouent (Et Comment ATLASS Gagne)

La vérité brutale : Plus de 97% des traders particuliers d'or perdent leur compte en moins d'un mois. Ils poursuivent des ratios risque-rendement mythiques, utilisent des stop loss visibles qui sont chassés, et tradent avec émotion.

ATLASS SCALPER SUR GRAPHIQUE 5 MINUTES fait l'inverse : Suit les tendances naturelles de l'or avec des stop loss virtuels cachés, confirmation multi-filtres (MACD, ADX, Stochastique, Calendrier d'Actualités) et gestion intelligente de grille. Il est discipliné, automatisé et sans mythes.

Résultats du Backtest : 2 Janvier 2023 – 1er Mars 2025

AVERTISSEMENT : Performance passée ≠ résultats futurs.

Niveau de Risque Début Fin Profit Gain % Pour Qui
TRÈS BAS €1.000 €2.996 €1.996 199,6% Traders conservateurs
BAS €1.000 €12.856 €11.856 1.185,6% Traders sérieux (RECOMMANDÉ)
MOYEN €1.000 €78.123 €77.123 7.712,3% Traders agressifs
ÉLEVÉ €1.000 €179.487 €178.487 17.848,8% Joueurs uniquement

NB : LORSQUE TOUS LES FILTRES SONT DÉSACTIVÉS, LES RÉSULTATS SONT MEILLEURS

Caractéristiques Clés

✅ Stop Loss Cachés - SL virtuels invisibles pour le courtier/teneurs de marché
✅ Stack Multi-Filtres - MACD, ADX, Stochastique, Calendrier d'Actualités, Horaires de Session, Protection Gap
✅ Système de Grille Intelligent - jusqu'à 15 positions par direction
✅ Protection Actualités/Gap - Met en pause le trading pendant les événements à haut risque

Guide de Configuration Rapide

Paramètres Principaux

RiskLevel (Niveau de Risque) : Très Bas / Bas / Moyen / Élevé / Taille de Lot Fixe
Recommandation : Commencez avec RISQUE BAS

MaxPositionsPerDirection (Max Positions par Direction, Par défaut : 15) : Niveaux de grille maximum

  • Conservateur : 5-8
  • Modéré : 10-12
  • Agressif : 13-15

GridDrawdownPips (Pips de Drawdown de Grille, Par défaut : 300) : Distance entre les niveaux de grille

  • Serré : 200
  • Équilibré : 300
  • Large : 400-500

Filtres Critiques

  • UseMACDFilter (Utiliser Filtre MACD, Par défaut : true) : Confirmation momentum - BACKTEST POUR TROUVER LA MEILLEURE PÉRIODE
  • UseADXFilter (Utiliser Filtre ADX, Par défaut : false) : BACKTEST POUR TROUVER LA MEILLEURE PÉRIODE
  • UseStochasticOscillator (Utiliser Oscillateur Stochastique, Par défaut : false) : BACKTEST POUR TROUVER LA MEILLEURE PÉRIODE
  • UseNewsFilter (Utiliser Filtre Actualités, Par défaut : true) : Met en pause pendant les actualités économiques
  • UseGapProtection (Utiliser Protection Gap, Par défaut : true) : Arrête le trading après les gaps de prix
  • UseSessionFilter (Utiliser Filtre Session, Par défaut : true) : Évite les ouvertures/fermetures de sessions volatiles

Gestion des Profits

  • LockStartPips_Buy/Sell (Pips Début Verrouillage Achat/Vente, Par défaut : 80) : Quand commencer le trailing des profits
  • TrailPips_Buy/Sell (Pips Trailing Achat/Vente, Par défaut : 40) : Distance de trailing
  • StopLossLastPips_Buy/Sell (Pips Dernier Stop Loss Achat/Vente, Par défaut : 0) : SL virtuel depuis la dernière position (100-200 recommandé)

Filtre Actualités

  • MinutesBeforeNews (Minutes Avant Actualités, Par défaut : 30) : Fenêtre de blocage avant actualités
  • MinutesAfterNews (Minutes Après Actualités, Par défaut : 30) : Fenêtre de blocage après actualités
  • FilterHighImpact (Filtrer Haut Impact, Par défaut : true) : Bloquer actualités à fort impact (NFP, FOMC, etc.)
  • NewsCurrencies (Devises Actualités, Par défaut : "USD") : Devises à surveiller

Votre Mission : Trouver le Trésor

  1. Backtest avec les données de VOTRE courtier (spread/commission/fuseau horaire)
  2. Tester les variations : espacement de grille, positions max, UTILISER DIFFÉRENTES PÉRIODES SUPÉRIEURES
  3. Démo pendant 2-4 semaines avant de risquer de l'argent réel
  4. Optimiser impitoyablement - les paramètres par défaut sont solides mais VOS paramètres peuvent être meilleurs
  5. Commencer petit en réel - tester d'abord avec un capital minimum

Avertissements

Avant d'Acheter :

  • Backtest sur la plateforme MT5 de VOTRE courtier
  • Test démo minimum 2 semaines
  • N'utilisez jamais Risque Élevé sauf si vous acceptez des drawdowns de 50%+
  • Surveillez pendant les actualités importantes (les cygnes noirs arrivent)
  • Ce n'est PAS un système "installer et oublier"

Attentes Réalistes :

  • Très Bas : 5-15% mensuel, stress minimal
  • Bas : 15-35% mensuel, fluctuations modérées
  • Moyen : 30-70% mensuel, nerfs nécessaires
  • Élevé : 50-150%+ mensuel, voyage sauvage

AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES

LE TRADING IMPLIQUE UN RISQUE SUBSTANTIEL. VOUS POUVEZ PERDRE LA TOTALITÉ DE VOTRE INVESTISSEMENT. PERFORMANCE PASSÉE ≠ RÉSULTATS FUTURS.

En achetant ATLASS SCALPER, vous reconnaissez :

  • Vous comprenez les risques du trading avec effet de levier
  • Vous acceptez l'entière responsabilité des résultats
  • Aucun remboursement pour les pertes de trading
  • Le développeur n'est pas responsable des résultats

Prêt à Battre les 97% ?

Backtest → Démo → Optimiser → Passer en Réel Prudemment

Le trésor est dans les paramètres. La discipline est en vous.

Tradez Intelligemment.


