Atlas scalper pro
- Experts
- Abdelhak Benazizi
- Version: 2.46
- Activations: 5
Pourquoi 97% des Traders d'Or Échouent (Et Comment ATLASS Gagne)
La vérité brutale : Plus de 97% des traders particuliers d'or perdent leur compte en moins d'un mois. Ils poursuivent des ratios risque-rendement mythiques, utilisent des stop loss visibles qui sont chassés, et tradent avec émotion.
ATLASS SCALPER SUR GRAPHIQUE 5 MINUTES fait l'inverse : Suit les tendances naturelles de l'or avec des stop loss virtuels cachés, confirmation multi-filtres (MACD, ADX, Stochastique, Calendrier d'Actualités) et gestion intelligente de grille. Il est discipliné, automatisé et sans mythes.
Résultats du Backtest : 2 Janvier 2023 – 1er Mars 2025
AVERTISSEMENT : Performance passée ≠ résultats futurs.
|Niveau de Risque
|Début
|Fin
|Profit
|Gain %
|Pour Qui
|TRÈS BAS
|€1.000
|€2.996
|€1.996
|199,6%
|Traders conservateurs
|BAS
|€1.000
|€12.856
|€11.856
|1.185,6%
|Traders sérieux (RECOMMANDÉ)
|MOYEN
|€1.000
|€78.123
|€77.123
|7.712,3%
|Traders agressifs
|ÉLEVÉ
|€1.000
|€179.487
|€178.487
|17.848,8%
|Joueurs uniquement
NB : LORSQUE TOUS LES FILTRES SONT DÉSACTIVÉS, LES RÉSULTATS SONT MEILLEURS
Caractéristiques Clés
✅ Stop Loss Cachés - SL virtuels invisibles pour le courtier/teneurs de marché
✅ Stack Multi-Filtres - MACD, ADX, Stochastique, Calendrier d'Actualités, Horaires de Session, Protection Gap
✅ Système de Grille Intelligent - jusqu'à 15 positions par direction
✅ Protection Actualités/Gap - Met en pause le trading pendant les événements à haut risque
Guide de Configuration Rapide
Paramètres Principaux
RiskLevel (Niveau de Risque) : Très Bas / Bas / Moyen / Élevé / Taille de Lot Fixe
Recommandation : Commencez avec RISQUE BAS
MaxPositionsPerDirection (Max Positions par Direction, Par défaut : 15) : Niveaux de grille maximum
- Conservateur : 5-8
- Modéré : 10-12
- Agressif : 13-15
GridDrawdownPips (Pips de Drawdown de Grille, Par défaut : 300) : Distance entre les niveaux de grille
- Serré : 200
- Équilibré : 300
- Large : 400-500
Filtres Critiques
- UseMACDFilter (Utiliser Filtre MACD, Par défaut : true) : Confirmation momentum - BACKTEST POUR TROUVER LA MEILLEURE PÉRIODE
- UseADXFilter (Utiliser Filtre ADX, Par défaut : false) : BACKTEST POUR TROUVER LA MEILLEURE PÉRIODE
- UseStochasticOscillator (Utiliser Oscillateur Stochastique, Par défaut : false) : BACKTEST POUR TROUVER LA MEILLEURE PÉRIODE
- UseNewsFilter (Utiliser Filtre Actualités, Par défaut : true) : Met en pause pendant les actualités économiques
- UseGapProtection (Utiliser Protection Gap, Par défaut : true) : Arrête le trading après les gaps de prix
- UseSessionFilter (Utiliser Filtre Session, Par défaut : true) : Évite les ouvertures/fermetures de sessions volatiles
Gestion des Profits
- LockStartPips_Buy/Sell (Pips Début Verrouillage Achat/Vente, Par défaut : 80) : Quand commencer le trailing des profits
- TrailPips_Buy/Sell (Pips Trailing Achat/Vente, Par défaut : 40) : Distance de trailing
- StopLossLastPips_Buy/Sell (Pips Dernier Stop Loss Achat/Vente, Par défaut : 0) : SL virtuel depuis la dernière position (100-200 recommandé)
Filtre Actualités
- MinutesBeforeNews (Minutes Avant Actualités, Par défaut : 30) : Fenêtre de blocage avant actualités
- MinutesAfterNews (Minutes Après Actualités, Par défaut : 30) : Fenêtre de blocage après actualités
- FilterHighImpact (Filtrer Haut Impact, Par défaut : true) : Bloquer actualités à fort impact (NFP, FOMC, etc.)
- NewsCurrencies (Devises Actualités, Par défaut : "USD") : Devises à surveiller
Votre Mission : Trouver le Trésor
- Backtest avec les données de VOTRE courtier (spread/commission/fuseau horaire)
- Tester les variations : espacement de grille, positions max, UTILISER DIFFÉRENTES PÉRIODES SUPÉRIEURES
- Démo pendant 2-4 semaines avant de risquer de l'argent réel
- Optimiser impitoyablement - les paramètres par défaut sont solides mais VOS paramètres peuvent être meilleurs
- Commencer petit en réel - tester d'abord avec un capital minimum
Avertissements
Avant d'Acheter :
- Backtest sur la plateforme MT5 de VOTRE courtier
- Test démo minimum 2 semaines
- N'utilisez jamais Risque Élevé sauf si vous acceptez des drawdowns de 50%+
- Surveillez pendant les actualités importantes (les cygnes noirs arrivent)
- Ce n'est PAS un système "installer et oublier"
Attentes Réalistes :
- Très Bas : 5-15% mensuel, stress minimal
- Bas : 15-35% mensuel, fluctuations modérées
- Moyen : 30-70% mensuel, nerfs nécessaires
- Élevé : 50-150%+ mensuel, voyage sauvage
AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES
LE TRADING IMPLIQUE UN RISQUE SUBSTANTIEL. VOUS POUVEZ PERDRE LA TOTALITÉ DE VOTRE INVESTISSEMENT. PERFORMANCE PASSÉE ≠ RÉSULTATS FUTURS.
En achetant ATLASS SCALPER, vous reconnaissez :
- Vous comprenez les risques du trading avec effet de levier
- Vous acceptez l'entière responsabilité des résultats
- Aucun remboursement pour les pertes de trading
- Le développeur n'est pas responsable des résultats
Prêt à Battre les 97% ?
Backtest → Démo → Optimiser → Passer en Réel Prudemment
Le trésor est dans les paramètres. La discipline est en vous.
Tradez Intelligemment.