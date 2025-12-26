Atlas scalper pro

Pourquoi 97% des Traders d'Or Échouent (Et Comment ATLASS Gagne)

ATLASS SCALPER FOR GOLD v2.46 SUR GRAPHIQUE 5 MINUTES - Battez le Taux d'Échec de 97%

La vérité brutale : Plus de 97% des traders particuliers d'or perdent leur compte en moins d'un mois. Ils poursuivent des ratios risque-rendement mythiques, utilisent des stop loss visibles qui sont chassés, et tradent avec émotion.

ATLASS SCALPER SUR GRAPHIQUE 5 MINUTES fait l'inverse : Suit les tendances naturelles de l'or avec des stop loss virtuels cachés, confirmation multi-filtres (MACD, ADX, Stochastique, Calendrier d'Actualités) et gestion intelligente de grille. Il est discipliné, automatisé et sans mythes.

Résultats du Backtest : 2 Janvier 2023 – 1er Mars 2025

AVERTISSEMENT : Performance passée ≠ résultats futurs.

Niveau de Risque Début Fin Profit Gain % Pour Qui TRÈS BAS €1.000 €2.996 €1.996 199,6% Traders conservateurs BAS €1.000 €12.856 €11.856 1.185,6% Traders sérieux (RECOMMANDÉ) MOYEN €1.000 €78.123 €77.123 7.712,3% Traders agressifs ÉLEVÉ €1.000 €179.487 €178.487 17.848,8% Joueurs uniquement

NB : LORSQUE TOUS LES FILTRES SONT DÉSACTIVÉS, LES RÉSULTATS SONT MEILLEURS

Caractéristiques Clés

✅ Stop Loss Cachés - SL virtuels invisibles pour le courtier/teneurs de marché

✅ Stack Multi-Filtres - MACD, ADX, Stochastique, Calendrier d'Actualités, Horaires de Session, Protection Gap

✅ Système de Grille Intelligent - jusqu'à 15 positions par direction

✅ Protection Actualités/Gap - Met en pause le trading pendant les événements à haut risque

Guide de Configuration Rapide

Paramètres Principaux

RiskLevel (Niveau de Risque) : Très Bas / Bas / Moyen / Élevé / Taille de Lot Fixe

Recommandation : Commencez avec RISQUE BAS

MaxPositionsPerDirection (Max Positions par Direction, Par défaut : 15) : Niveaux de grille maximum

Conservateur : 5-8

Modéré : 10-12

Agressif : 13-15

GridDrawdownPips (Pips de Drawdown de Grille, Par défaut : 300) : Distance entre les niveaux de grille

Serré : 200

Équilibré : 300

Large : 400-500

Filtres Critiques

UseMACDFilter (Utiliser Filtre MACD, Par défaut : true) : Confirmation momentum - BACKTEST POUR TROUVER LA MEILLEURE PÉRIODE

Confirmation momentum - BACKTEST POUR TROUVER LA MEILLEURE PÉRIODE UseADXFilter (Utiliser Filtre ADX, Par défaut : false) : BACKTEST POUR TROUVER LA MEILLEURE PÉRIODE

BACKTEST POUR TROUVER LA MEILLEURE PÉRIODE UseStochasticOscillator (Utiliser Oscillateur Stochastique, Par défaut : false) : BACKTEST POUR TROUVER LA MEILLEURE PÉRIODE

BACKTEST POUR TROUVER LA MEILLEURE PÉRIODE UseNewsFilter (Utiliser Filtre Actualités, Par défaut : true) : Met en pause pendant les actualités économiques

Met en pause pendant les actualités économiques UseGapProtection (Utiliser Protection Gap, Par défaut : true) : Arrête le trading après les gaps de prix

Arrête le trading après les gaps de prix UseSessionFilter (Utiliser Filtre Session, Par défaut : true) : Évite les ouvertures/fermetures de sessions volatiles

Gestion des Profits

LockStartPips_Buy/Sell (Pips Début Verrouillage Achat/Vente, Par défaut : 80) : Quand commencer le trailing des profits

Quand commencer le trailing des profits TrailPips_Buy/Sell (Pips Trailing Achat/Vente, Par défaut : 40) : Distance de trailing

Distance de trailing StopLossLastPips_Buy/Sell (Pips Dernier Stop Loss Achat/Vente, Par défaut : 0) : SL virtuel depuis la dernière position (100-200 recommandé)

Filtre Actualités

MinutesBeforeNews (Minutes Avant Actualités, Par défaut : 30) : Fenêtre de blocage avant actualités

Fenêtre de blocage avant actualités MinutesAfterNews (Minutes Après Actualités, Par défaut : 30) : Fenêtre de blocage après actualités

Fenêtre de blocage après actualités FilterHighImpact (Filtrer Haut Impact, Par défaut : true) : Bloquer actualités à fort impact (NFP, FOMC, etc.)

Bloquer actualités à fort impact (NFP, FOMC, etc.) NewsCurrencies (Devises Actualités, Par défaut : "USD") : Devises à surveiller

Votre Mission : Trouver le Trésor

Backtest avec les données de VOTRE courtier (spread/commission/fuseau horaire) Tester les variations : espacement de grille, positions max, UTILISER DIFFÉRENTES PÉRIODES SUPÉRIEURES Démo pendant 2-4 semaines avant de risquer de l'argent réel Optimiser impitoyablement - les paramètres par défaut sont solides mais VOS paramètres peuvent être meilleurs Commencer petit en réel - tester d'abord avec un capital minimum

Avertissements

Avant d'Acheter :

Backtest sur la plateforme MT5 de VOTRE courtier

Test démo minimum 2 semaines

N'utilisez jamais Risque Élevé sauf si vous acceptez des drawdowns de 50%+

Surveillez pendant les actualités importantes (les cygnes noirs arrivent)

Ce n'est PAS un système "installer et oublier"

Attentes Réalistes :

Très Bas : 5-15% mensuel, stress minimal

5-15% mensuel, stress minimal Bas : 15-35% mensuel, fluctuations modérées

15-35% mensuel, fluctuations modérées Moyen : 30-70% mensuel, nerfs nécessaires

30-70% mensuel, nerfs nécessaires Élevé : 50-150%+ mensuel, voyage sauvage

AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES

LE TRADING IMPLIQUE UN RISQUE SUBSTANTIEL. VOUS POUVEZ PERDRE LA TOTALITÉ DE VOTRE INVESTISSEMENT. PERFORMANCE PASSÉE ≠ RÉSULTATS FUTURS.

En achetant ATLASS SCALPER, vous reconnaissez :

Vous comprenez les risques du trading avec effet de levier

Vous acceptez l'entière responsabilité des résultats

Aucun remboursement pour les pertes de trading

Le développeur n'est pas responsable des résultats

Prêt à Battre les 97% ?

Backtest → Démo → Optimiser → Passer en Réel Prudemment

Le trésor est dans les paramètres. La discipline est en vous.

Tradez Intelligemment.