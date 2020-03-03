Robot Auto Trend Scalping XAUUSD

Robot Trend Scalping MT5 XAUUSD AutoTrading est un robot de trading avancé pour l’Or (XAUUSD), conçu pour le scalping de tendance et compatible avec le mode Hedging (multi-positions). Il utilise un framework algorithmique pour filtrer les entrées et gérer les sorties en profit, afin de capter le momentum tout en contrôlant le risque grâce à des conditions strictes.

Promotion Noël & Nouvel An (25 décembre – 1er janvier 2026)

  • Prix promo : 2000 (uniquement pour les 2 premiers acheteurs)

  • Prix normal : 15000 (après le 6 janvier 2026)

  • Le prix est négociable pendant la promotion des fêtes de fin d’année.

Configuration recommandée

  • Symbole : XAUUSD (Or)

  • Lot : 0.01

  • Capital conseillé : 300 – 3000

  • Fonctionne sur comptes Cent et Standard

  • Mode Hedging

  • Trading en multi-positions

Note de performance (Strategy Test)

  • Backtest sur 1 an jusqu’à 351% de croissance même avec un dépôt de 300 (les résultats peuvent varier selon le capital, les conditions du broker, le spread et l’exécution).

🎄 Joyeux Noël à tous ceux qui le fêtent ! 🎄

Avertissement / Disclaimer (important)

Le trading comporte un risque élevé et peut ne pas convenir à tout le monde. Les performances passées et les résultats de backtest ne garantissent pas les performances futures. Les conditions de marché, spreads, slippage, vitesse d’exécution et règles du broker peuvent fortement influencer les résultats. Vous êtes responsable de votre gestion du risque — testez d’abord sur un compte démo avant de trader en réel.


