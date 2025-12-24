Price Impulse Reversal MT4

Price Impulse Reversal EA est un système de trading automatisé qui fonctionne avec l'action de prix, sans indicateurs. Conçu pour le trading automatisé.

Caractéristiques :

  • Stratégie basée sur l'action de prix

  • Système automatisé 24/5

  • Gestion des risques avec Stop Loss et Take Profit

  • Filtre de spread pour des conditions spécifiques

  • Développé pour 4 paires de devises

Paramètres ajustables :

  • Taille du lot

  • Spread maximum autorisé

  • Numéro d'identification

Paires compatibles :
EURUSD, EURCAD, AUDCAD, AUDJPY

Note sur la période de test :
Cet EA nécessite une période d'opération minimale de 1 an pour une évaluation complète. Des périodes plus courtes peuvent ne pas refléter son fonctionnement dans différentes conditions de marché. L'application sur les 4 paires compatibles est suggérée pour la diversification.


Price Impulse Reversal
