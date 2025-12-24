Price Impulse Reversal MT4
- Experts
- Mohamed Chadlioui Ezzamouri
- Version: 2.6
- Activations: 5
Price Impulse Reversal EA est un système de trading automatisé qui fonctionne avec l'action de prix, sans indicateurs. Conçu pour le trading automatisé.
Caractéristiques :
-
Stratégie basée sur l'action de prix
-
Système automatisé 24/5
-
Gestion des risques avec Stop Loss et Take Profit
-
Filtre de spread pour des conditions spécifiques
-
Développé pour 4 paires de devises
Paramètres ajustables :
-
Taille du lot
-
Spread maximum autorisé
-
Numéro d'identification
Paires compatibles :
EURUSD, EURCAD, AUDCAD, AUDJPY
Note sur la période de test :
Cet EA nécessite une période d'opération minimale de 1 an pour une évaluation complète. Des périodes plus courtes peuvent ne pas refléter son fonctionnement dans différentes conditions de marché. L'application sur les 4 paires compatibles est suggérée pour la diversification.