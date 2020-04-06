Sideways Trader EA mq

SIDEWAYS TRADER EA est un système de trading avancé sur grille à double paire !





Ce robot s'adapte automatiquement aux conditions du marché.





Téléchargez les fichiers de configuration EA pour les tests et le trading : NZDCAD Set_file AUDNZD Set_file





Caractéristiques principales :

- Les points d'entrée et de sortie sont automatiquement ajustés par l'EA en fonction de la volatilité du marché.

- Ce conseiller expert peut gérer simultanément les ordres d'achat et de vente sur chaque paire.

- L'EA peut fonctionner sur 2 paires simultanément.

- Le robot construit automatiquement une grille dynamique en fonction de la volatilité.

- Aucune exigence de spread serré : l'EA peut être utilisé sur n'importe quel compte.

- Ce système ne génère pas de commissions inutiles, contrairement à de nombreux scalpeurs ; un compte standard suffit.

- Calcul automatique des lots en fonction du solde du compte.

- Unité de temps : M5.

- Paires de trading : NZDCAD, AUDNZD. - Durée de fonctionnement : L'Expert Advisor (EA) fonctionne 24h/24 et 5j/7.

- L'EA est compatible avec les comptes standard et les comptes cents.





Installation :

- Ouvrez les deux graphiques suivants :

NZDCAD, AUDNZD.

- Sélectionnez l'unité de temps M5 sur chaque graphique.

- Attachez l'Expert Advisor à chaque graphique.

- Appliquez le fichier de configuration (Set_file) correspondant à l'EA.

- Laissez votre ordinateur allumé en permanence (ou utilisez un VPS) pour permettre à l'EA de fonctionner.





IMPORTANT :

- Les paramètres MAGIC d'achat et de vente doivent toujours être différents.

- Les paramètres MAGIC ne doivent pas être similaires sur différentes paires ; utilisez les fichiers Set_file recommandés.

Ce produit original est proposé exclusivement sur ce site web MQL5.