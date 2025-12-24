Adaptive Trend Tracker

Indicateur commercialisé sur la plateforme MT5. AdaptiveTrendTracker est un système dynamique doté d’une perception environnementale qui surveille en continu la relation relative entre le prix et sa référence interne. Dès qu’une cassure valide est détectée, il déclenche immédiatement un protocole de réponse rapide, réduisant considérablement le délai de confirmation. Pendant les périodes sans direction claire, il active un mode anti-bruit qui atténue significativement les effets négatifs des faux signaux. L’indicateur affiche une moyenne mobile de base en bleu et une ligne principale de suivi changeant de couleur entre rouge et vert : la première fournit une référence du centre de gravité du prix à court terme, tandis que la seconde agit comme indicateur central de l’état de la tendance. Le changement de couleur ne repose pas uniquement sur la pente, mais intègre plusieurs facteurs, notamment la proximité temporelle de l’événement de croisement par rapport à la bougie actuelle et l’ampleur de l’écart du prix, garantissant ainsi que chaque changement de couleur ait une réelle signification opérationnelle. Tous les paramètres internes ont été profondément optimisés, offrant des performances professionnelles sans réglages complexes. De plus, un filtre de mouvement minimal intégré supprime efficacement les micro-fluctuations de prix, améliorant grandement la pureté du signal. Entièrement compatible avec MetaTrader 5, il prend en charge tous les modes de cotation des courtiers et offre des performances cohérentes, sans repeint ni latence, tant en trading réel qu’en Testeur de Stratégies. Idéal pour le trading manuel, le développement d’EAs automatisés et l’analyse multi-temporelle, il bénéficie aussi bien aux débutants qu’aux traders expérimentés. Sa conception repose sur une compréhension approfondie de la non-stationnarité des marchés, intégrant ingénieusement la théorie du contrôle adaptatif au traitement des séries temporelles financières, ouvrant ainsi un nouveau paradigme dans le suivi des tendances.

