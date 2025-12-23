Trade Panel Simple MT5 One Click Risk Control

JoOrderTrade Simple – Panneau de Trading Manuel Intelligent pour MT5













IMPORTANT : Pour que l'outil fonctionne correctement, il est OBLIGATOIRE

d'activer l'option « Algo Trading » dans les paramètres du MetaTrader 5.

Sans cette activation, le panneau ne fonctionnera pas.













QU’EST-CE QUE JOORDERTRADE ?





JoOrderTrade est un panneau de trading manuel professionnel qui transforme

votre expérience de trading sur MetaTrader 5.

Développé pour exécuter des trades rapidement et gérer les positions avec

efficacité, il élimine la complexité des interfaces standard du MT5.













Fonctionnalités principales :





- Exécution d’ordres au marché en 1 clic (Achat / Vente)

- Système d’ordres en attente avec aperçu graphique

- Raccourcis clavier configurables pour toutes les opérations

- Gestion visuelle du Take Profit et du Stop Loss

- Système OCO (One-Cancels-Other) intégré

- Statistiques journalières en temps réel

- Gestion automatique du risque (% par trade et limite quotidienne)

- Interface en portugais et en anglais

- Panneau toujours visible au-dessus du graphique

- Calcul automatique du lot basé sur le risque













À QUI S’ADRESSE CET OUTIL ?





JoOrderTrade Simple est idéal pour :





- Les traders manuels recherchant rapidité d’exécution

- Les débutants souhaitant une interface simple et intuitive

- Les scalpers ayant besoin de vitesse pour des opérations rapides

- Les swing traders utilisant fréquemment des ordres en attente

- Les professionnels qui apprécient des fonctionnalités avancées avec simplicité





Si vous en avez assez d’ouvrir plusieurs fenêtres dans MT5, de cliquer à

plusieurs endroits pour exécuter un trade ou si vous perdez des opportunités

à cause de la lenteur d’exécution, cet outil est fait pour vous.













COMMENT UTILISER





INSTALLATION (ÉTAPE CRITIQUE) :





1. Dans MetaTrader 5, allez dans :

Menu principal → Outils → Options → Expert Advisors

2. Cochez l’option « Autoriser le trading algorithmique » (OBLIGATOIRE)

3. Cliquez sur « OK » pour enregistrer les paramètres

4. Glissez JoOrderTrade depuis le Navigateur vers n’importe quel graphique



5. Acceptez toutes les autorisations demandées













UTILISATION DE BASE





Opérations au marché :

- Bouton BUY : ouvre une position d’achat au prix Ask actuel

- Bouton SELL : ouvre une position de vente au prix Bid actuel

- Raccourcis : B (Acheter), S (Vendre)





Ordres en attente :

- SHIFT + clic sur le graphique = ordre d’achat en attente

- AltGr + clic sur le graphique = ordre de vente en attente

- Une ligne colorée apparaît : déplacez la souris pour ajuster le prix et

cliquez pour confirmer





Gestion des positions :

- Bouton CLOSE : ferme toutes les positions ouvertes

- Bouton INVERT : inverse la direction des positions actuelles

- Bouton ZERO : ferme toutes les positions

- Bouton CANCEL + ZERO : annule les ordres en attente et ferme les positions

- Raccourcis : X (Tout fermer), I (Inverser), C (Annuler ordres)





Configuration TP / SL :

1. Saisissez les valeurs en points dans les champs Take Profit et Stop Loss

2. Utilisez les boutons T et S à côté pour activer/désactiver chaque fonction

3. Activez « Use OCO » dans les paramètres pour utiliser le système OCO













Suivi des résultats :

- Résultat ouvert : affiche le profit/perte en temps réel des positions

- Résultat du jour : somme des positions ouvertes et clôturées du jour

- Frais du jour : commissions et swaps cumulés













CE QUE L’OUTIL NE FAIT PAS





Il est important de comprendre ses limitations :





1. CE N’EST PAS un robot de trading automatique

2. N’effectue aucune analyse technique ni génération de signaux

3. Ne garantit aucun profit

4. Ne fonctionne pas automatiquement sur un compte démo

5. Ne remplace pas l’éducation financière

6. Ne fournit aucune recommandation d’investissement





Il s’agit d’un OUTIL D’EXÉCUTION qui accélère le trading,

mais ne prend pas de décisions à votre place.













AVIS DE MISE À JOUR





Une nouvelle version améliorée du panneau opérationnel sera bientôt

disponible, avec de nouvelles fonctionnalités et une interface personnalisable.

Restez attentif à ma boutique :

la version JoOrderTrade Plus sera disponible prochainement.













AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES





ATTENTION : LE TRADING IMPLIQUE UN RISQUE ÉLEVÉ DE PERTE DE CAPITAL





À lire attentivement avant utilisation :





1. Vous pouvez perdre l’intégralité de votre capital investi

2. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs

3. Configurez toujours une gestion du risque :

- Utilisez un Stop Loss sur TOUTES les opérations

- Risque par trade recommandé : 1 à 2 %

- Définissez une limite de perte quotidienne

4. Testez d’abord sur un compte DÉMO :

- Utilisez l’outil pendant au moins 30 jours

- Familiarisez-vous avec toutes les fonctionnalités

- Passez en compte réel uniquement lorsque vous êtes à l’aise

5. Vous êtes responsable de toutes vos opérations

6. Consultez un conseiller financier si nécessaire, surtout si vous débutez





IMPORTANT : Pour que l’outil fonctionne correctement,

l’option « Algo Trading » doit être activée dans MetaTrader 5.





Le développeur décline toute responsabilité pour les pertes financières

résultant de l’utilisation de cet outil.

Le trading est une activité à haut risque qui exige connaissances,

expérience et contrôle émotionnel.













