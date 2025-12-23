Stochastic MACD

Le fichier Stochastic MACD.mq5 est un indicateur technique MQL5 personnalisé qui combine la logique d'un oscillateur stochastique avec la convergence-divergence des moyennes mobiles (MACD).

Conçu pour fonctionner dans une fenêtre graphique séparée, il offre une représentation lissée de la dynamique des prix par rapport à une plage de prix spécifique.

Fonctionnalités principales : Contrairement à un MACD standard qui utilise les données de prix brutes, cet indicateur applique une mise à l'échelle stochastique aux moyennes mobiles exponentielles (EMA).

Normalisation stochastique : Il calcule le plus haut et le plus bas sur une période stochastique définie par l'utilisateur.

Il normalise ensuite les EMA rapides et lentes en fonction de leur position dans cette plage de prix. Calcul du MACD : La ligne principale de l’indicateur correspond à la différence entre les valeurs normalisées du « Stochastique rapide » et du « Stochastique lent », multipliée par 100.

Ligne de signal : Une troisième moyenne mobile exponentielle (EMA) (la période de signal) est appliquée à la valeur du MACD résultante afin de créer une ligne de signal permettant d’identifier les retournements de tendance ou les croisements potentiels.

Paramètres d’entrée clés : Période stochastique (inpStoPeriod) : Définit la période d’observation (par défaut : 45) utilisée pour déterminer les niveaux de prix maximum et minimum.

Périodes des EMA : Inclut une période rapide (par défaut : 12), une période lente (par défaut : 26) et une période de signal (par défaut : 9).

Prix appliqué : Les traders peuvent choisir parmi différents types de prix, notamment le prix de clôture, le prix d’ouverture, le plus haut, le plus bas, la médiane, le prix typique ou le prix pondéré. Niveaux personnalisés : L’indicateur s’initialise avec cinq niveaux horizontaux pour identifier les conditions de marché :

Surachat : Niveaux par défaut à 10 et 15.

Survente : Niveaux par défaut à -10 et Niveau médian : Fixé à 0.

Structure technique : Classe EMA interne : Le code utilise une classe personnalisée (CEma) pour calculer efficacement les moyennes mobiles exponentielles à l’aide d’un facteur de lissage alpha (2 / (1 + période)).
