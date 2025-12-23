Fibonacci Alert Pro

Votre Guetteur Fibonacci 24h/24

Imaginez ceci...

Il est 3h du matin. Vous dormez profondément. Sur votre graphique EURUSD, le prix vient juste de toucher ce fameux niveau Fibonacci 61.8% que vous attendiez depuis deux jours.

FibonacciAlert Pro

Vous dormez.Le marché, lui, ne dort pas.

Mais votre guetteur Fibonacci, lui, veille.

DING ! Une notification sur votre téléphone :

"Niveau 61.8% touché sur EURUSD - Fibonacci 'Fibo_Swing_H4'"

C'est ça, FibonacciAlert Pro. Votre veilleur de nuit. Votre assistant discret. Votre assurance de ne jamais rater une opportunité, même quand la vie vous éloigne des écrans.

L’indicateur avancé FIBO ALERTS PRO est disponible en deux versions, compatibles avec MetaTrader 4 et MetaTrader 5, et fonctionne avec tous les courtiers Forex et sociétés de trading pour compte propre.

Un manuel utilisateur complet est fourni en PLUSIEURS LANGUES.

Après votre achat, envoyez-moi un message privé pour obtenir un suivis personnalisé et recevoir le manuel détaillé. Notre équipe d’assistance vous accompagnera personnellement dans la configuration et l’utilisation optimale de l’outil.





FIBO ALERTS PRO est le fruit de plus d'un travail et tests intensifs, conçu pour offrir fiabilité, précision et tranquillité d’esprit dans votre trading.





La Magie de la Surveillance Multiple

🎯 Surveillance Multi-Graphiques SpecificFibName = "Fib_EURUSD_Daily,MyGold_Swing,Fibo_NASDAQ_H1" Traduction : "Surveille ces trois Fibonacci spécifiques pour moi." C'est comme avoir 3 assistants différents qui surveillent chacun un graphique, mais vous ne payez qu'une seule fois. ⚡ Détection Intelligente DetectDirection = true Traduction : "Devine comment j'ai dessiné mon Fibonacci et adapte-toi." Cette intelligence fait toute la différence. Plus d'ajustements manuels nécessaires. 🔔 Système Anti-Spam CooldownMinutes = 30 Traduction : "Ne m'alerte pas deux fois pour le même niveau avant 30 minutes." Élimine les alertes répétitives lorsque le prix oscille autour des niveaux clés. 🎯 Précision Chirurgicale ThresholdPips = 0.5 Traduction : "Sois précis à 0.5 pips près." Pour les perfectionnistes qui veulent l'alerte au moment EXACT.

Configuration Complète

// 🎯 PARAMÈTRES DE SURVEILLANCE

SpecificFibName = "Fib_EURUSD_Daily,MyGold_Swing,Fibo_NASDAQ_H1"

UseCurrentChart = true



// 🔔 NIVEAUX D'ALERTE

AlertLevel_618 = true // LE niveau roi

AlertLevel_50 = true // Le milieu psychologique

AlertLevel_382 = true // Retracement classique

AlertLevel_786 = false // Deep retracement



// ⚙️ PARAMÈTRES AVANCÉS

CooldownMinutes = 30

SensibilityPercent = 1.5

AutoLevelMapping = true

ThresholdPips = 0.5



Conseil de pro : Commencez avec juste le 61.8% et le 50%. Ajoutez les autres niveaux au fur et à mesure de votre expérience.

La Comparaison Qui Fait Réfléchir

"Mais j'ai déjà des alertes dans MT5..." - Voici pourquoi FibonacciAlert Pro est différent :

Tâche Avec MT5 natif Avec FibonacciAlert Pro Surveiller 3 Fibonacci 3 indicateurs différents 1 seul indicateur Changer un paramètre Le changer 3 fois Le changer 1 fois Voir l'état global Impossible Panneau unique Gérer les répétitions Manuellement Cool-down automatique Comprendre la direction À vous de deviner Détection automatique

Exemple concret :

Vous avez un Fibonacci sur EURUSD, un sur Gold, un sur le NASDAQ.

Avec MT5 : Vous créez 8 alertes par Fibonacci × 3 Fibonacci = 24 alertes à gérer.

Avec FibonacciAlert : Vous entrez 3 noms, vous cochez 3 niveaux = 2 minutes de setup.

Scénario Réel de Trading

Vous êtes un trader de matières premières avec ces Fibonacci :

SpecificFibName = "Gold_Swing_Fib,Oil_Retracement,Silver_Channel,Copper_Trend"

Le résultat : Un seul indicateur surveille 4 instruments différents, 2 niveaux chacun, 24h/24.

- Commerçant nomade "Je trade depuis mon téléphone, dans le train, dans la file d'attente. Avec FibonacciAlert sur mon VPS, je reçois les alertes push. Je vois immédiatement sur quel graphique aller, quel niveau a été touché. Plus besoin de scroller tous mes graphiques un par un."

- Trader Perfectionniste "J'aime que tout soit parfait. La précision chirurgicale me donne des alertes EXACTES quand le prix touche MON niveau, pas approximativement."

Choisissez votre liberté de trading

Vie Sans FibonacciAlert Votre Temps ⏰ Opportunités manquées pendant le sommeil

Vérification constante des graphiques

Gestion manuelle des alertes

Stress et incertitude

Fenêtres de trading limitées FibonacciAlert Pro 97€ Surveillance Marché 24h/24

Surveillance multi-graphiques

Système d'Alerte Intelligent

Notifications push

Mise à Jour à Vie

Manuel complet d'utilisation

Soutien prioritaire Obtenir l'accès immédiat

Mais la vraie valeur :

Les opportunités que vous ne ratez plus : sans prix

Le temps que vous récupérez : sans prix

Le stress que vous évitez : sans prix

Questions fréquemment posées

Combien d'outils Fibonacci puis-je surveiller simultanément ? Il n'y a pas de limite stricte. Vous pouvez surveiller autant d'outils que vous le souhaitez en ajoutant leurs noms au paramètre SpecificFibName, séparés par des virgules.

Cela fonctionne-t-il sur les appareils mobiles ? Oui ! Lorsqu'installé sur un VPS, vous recevez des notifications push sur votre appareil mobile via l'application mobile MT5.

Que se passe-t-il si je perds ma licence ? Contactez-nous simplement à vopiser77@gmail.com et nous vous aiderons à récupérer votre licence immédiatement.

Y a-t-il une garantie de remboursement ? Nous offrons une garantie de satisfaction de 30 jours. Si FibonacciAlert Pro ne transforme pas votre expérience de trading, nous vous rembourserons votre achat.

L'indicateur fonctionne-t-il avec toutes les versions de MT5 ? Oui, FibonacciAlert Pro est compatible avec toutes les versions récentes de MetaTrader 5. Il est régulièrement mis à jour pour assurer la compatibilité.

Prêt à Transformer Votre Trading ?

FibonacciAlert Pro ne fait pas de vous un meilleur trader.

Il fait de vous un commerçant plus disponible.

Contactez-nous dès maintenant :

vopiser77@gmail.com

FibonacciAlert Pro est vendu avec un manuel complet d'utilisation. Pour toutes questions ou préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter.

Parce qu'au final, le meilleur indicateur, c'est vous.

Mais même les meilleurs ont besoin d'un bon assistant.