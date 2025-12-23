Fibonacci Alert Pro
- Indicateurs
- Idris Dsapi Douanla
- Version: 1.43
- Activations: 7
Imaginez ceci...
Vous dormez.Le marché, lui, ne dort pas.
Mais votre guetteur Fibonacci, lui, veille.
"Niveau 61.8% touché sur EURUSD - Fibonacci 'Fibo_Swing_H4'"
C'est ça, FibonacciAlert Pro. Votre veilleur de nuit. Votre assistant discret. Votre assurance de ne jamais rater une opportunité, même quand la vie vous éloigne des écrans.
L’indicateur avancé FIBO ALERTS PRO est disponible en deux versions, compatibles avec MetaTrader 4 et MetaTrader 5, et fonctionne avec tous les courtiers Forex et sociétés de trading pour compte propre.
Un manuel utilisateur complet est fourni en PLUSIEURS LANGUES.
Après votre achat, envoyez-moi un message privé pour obtenir un suivis personnalisé et recevoir le manuel détaillé. Notre équipe d’assistance vous accompagnera personnellement dans la configuration et l’utilisation optimale de l’outil.
FIBO ALERTS PRO est le fruit de plus d'un travail et tests intensifs, conçu pour offrir fiabilité, précision et tranquillité d’esprit dans votre trading.
La Magie de la Surveillance Multiple
Surveillance Multi-Graphiques
Traduction : "Surveille ces trois Fibonacci spécifiques pour moi."
C'est comme avoir 3 assistants différents qui surveillent chacun un graphique, mais vous ne payez qu'une seule fois.
Détection Intelligente
Traduction : "Devine comment j'ai dessiné mon Fibonacci et adapte-toi."
Cette intelligence fait toute la différence. Plus d'ajustements manuels nécessaires.
Système Anti-Spam
Traduction : "Ne m'alerte pas deux fois pour le même niveau avant 30 minutes."
Élimine les alertes répétitives lorsque le prix oscille autour des niveaux clés.
Précision Chirurgicale
Traduction : "Sois précis à 0.5 pips près."
Pour les perfectionnistes qui veulent l'alerte au moment EXACT.
Configuration Complète
SpecificFibName = "Fib_EURUSD_Daily,MyGold_Swing,Fibo_NASDAQ_H1"
UseCurrentChart = true
// 🔔 NIVEAUX D'ALERTE
AlertLevel_618 = true // LE niveau roi
AlertLevel_50 = true // Le milieu psychologique
AlertLevel_382 = true // Retracement classique
AlertLevel_786 = false // Deep retracement
// ⚙️ PARAMÈTRES AVANCÉS
CooldownMinutes = 30
SensibilityPercent = 1.5
AutoLevelMapping = true
ThresholdPips = 0.5
La Comparaison Qui Fait Réfléchir
"Mais j'ai déjà des alertes dans MT5..." - Voici pourquoi FibonacciAlert Pro est différent :
|Tâche
|Avec MT5 natif
|Avec FibonacciAlert Pro
|Surveiller 3 Fibonacci
|3 indicateurs différents
|1 seul indicateur
|Changer un paramètre
|Le changer 3 fois
|Le changer 1 fois
|Voir l'état global
|Impossible
|Panneau unique
|Gérer les répétitions
|Manuellement
|Cool-down automatique
|Comprendre la direction
|À vous de deviner
|Détection automatique
Vous avez un Fibonacci sur EURUSD, un sur Gold, un sur le NASDAQ.
Avec MT5 : Vous créez 8 alertes par Fibonacci × 3 Fibonacci = 24 alertes à gérer.
Avec FibonacciAlert : Vous entrez 3 noms, vous cochez 3 niveaux = 2 minutes de setup.
Scénario Réel de Trading
Vous êtes un trader de matières premières avec ces Fibonacci :
Le résultat : Un seul indicateur surveille 4 instruments différents, 2 niveaux chacun, 24h/24.
Choisissez votre liberté de trading
Vie Sans FibonacciAlert
- Opportunités manquées pendant le sommeil
- Vérification constante des graphiques
- Gestion manuelle des alertes
- Stress et incertitude
- Fenêtres de trading limitées
FibonacciAlert Pro
- Surveillance Marché 24h/24
- Surveillance multi-graphiques
- Système d'Alerte Intelligent
- Notifications push
- Mise à Jour à Vie
- Manuel complet d'utilisation
- Soutien prioritaire
Mais la vraie valeur :
Les opportunités que vous ne ratez plus : sans prix
Le temps que vous récupérez : sans prix
Le stress que vous évitez : sans prix
Questions fréquemment posées
Il n'y a pas de limite stricte. Vous pouvez surveiller autant d'outils que vous le souhaitez en ajoutant leurs noms au paramètre SpecificFibName, séparés par des virgules.
Oui ! Lorsqu'installé sur un VPS, vous recevez des notifications push sur votre appareil mobile via l'application mobile MT5.
Contactez-nous simplement à vopiser77@gmail.com et nous vous aiderons à récupérer votre licence immédiatement.
Nous offrons une garantie de satisfaction de 30 jours. Si FibonacciAlert Pro ne transforme pas votre expérience de trading, nous vous rembourserons votre achat.
Oui, FibonacciAlert Pro est compatible avec toutes les versions récentes de MetaTrader 5. Il est régulièrement mis à jour pour assurer la compatibilité.
Prêt à Transformer Votre Trading ?
FibonacciAlert Pro ne fait pas de vous un meilleur trader.
Il fait de vous un commerçant plus disponible.
Contactez-nous dès maintenant :
vopiser77@gmail.com
FibonacciAlert Pro est vendu avec un manuel complet d'utilisation.
Pour toutes questions ou préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter.
Parce qu'au final, le meilleur indicateur, c'est vous.
Mais même les meilleurs ont besoin d'un bon assistant.