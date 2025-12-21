Imperial EA mt5

Paramètres de fonctionnement

Paire tradée : EURUSD

Timeframe : libre (compatible avec tous les timeframes)

Effet de levier : Minimum : 1:30 Recommandé : 1:500



Capital requis

Capital minimum : 200 USD

Capital recommandé : 1 000 USD

Capital optimal : supérieur à 5 000 USD

⚠️ AVERTISSEMENT IMPORTANT

Le trading sur les marchés financiers comporte des risques importants.

En utilisant cet Expert Advisor, vous reconnaissez et acceptez pleinement le risque de perte en capital.

Cet EA a été développé pour fonctionner dans des conditions de marché incertaines.

Par conséquent, ses performances sont instables et non garanties.

⚠️ L’utilisation de cet EA en trading réel n’est pas recommandée.

Pour une solution sécurisée adaptée au trading en conditions réelles, veuillez nous contacter ou rechercher “ImperialX”.

Si cette expérience gratuite vous a été utile, n’hésitez pas à laisser un avis : cela contribue à améliorer sa visibilité.

Pour une solution plus avancée, offrant des performances plus stables et de véritables mécanismes de sécurité, recherchez “ImperialX” dans la barre de recherche MT5.

ImperialX est un Expert Advisor développé par notre équipe, proposé au tarif de 30 USD par mois.

https://imperiumtrading-ai.vercel.app/

