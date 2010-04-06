Anti Scalping Trader Pro ms

ANTI SCALPING TRADER PRO EA est un système de trading automatique avancé, basé sur les dernières analyses de l'action des prix !





Cet Expert Advisor est un système « configurez et oubliez » qui gère tout pour vous ! 14 fichiers de configuration sont disponibles !









La stratégie de trading repose sur un modèle d'action des prix totalement inédit que j'ai découvert moi-même !





ANTI SCALPING TRADER PRO est un excellent investissement : il vous rapportera des années, car tous les fichiers de configuration présentent une espérance mathématique positive !





Caractéristiques de l'EA :

- L'EA peut fonctionner simultanément sur 14 paires de devises.

- Chaque transaction vise un profit conséquent ; il ne s'agit pas d'une approche de scalping.

- Le système ne génère pas de commissions inutiles, contrairement à de nombreux scalpeurs.

- Aucune exigence de spread serré ; l'EA est compatible avec tous les comptes.

- Le système n'utilise aucune méthode de grille dangereuse.

- L'EA intègre par défaut une gestion des intérêts composés.

- Chaque transaction possède un SL et un TP invisibles pour le courtier.

- Le SL et le TP sont dynamiques et s'adaptent par défaut à la volatilité du marché.

- Le mode de compensation est disponible dans les paramètres de l'EA.

- Paires de trading : XAUUSD, EURUSD, NZDCAD, CHFJPY, CADJPY, EURGBP, GBPJPY, GBPCAD, CADCHF, AUDCHF, EURAUD, GBPUSD, NZDJPY, EURJPY.

- Unité de temps : Jour 1 uniquement.

- Heure de fonctionnement : L'EA recherche des opportunités d'entrée à la fin de chaque bougie journalière. Si le système ne place pas d'ordres après la formation de la bougie journalière, cela signifie qu'aucun signal d'entrée n'était disponible sur le graphique.

- L'EA dispose d'un affichage d'informations indiquant le spread et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est rattaché.

- L'affichage indique également le solde du compte, les capitaux propres et les marges. - L'affichage des informations sur le spread et le swap peut être placé dans n'importe quel coin du graphique :

0 - en haut à gauche, 1 - en haut à droite, 2 - en bas à gauche, 3 - en bas à droite.





Installation :

- Ouvrez les 14 graphiques suivants :

XAUUSD, EURUSD, NZDCAD, CHFJPY, CADJPY, EURGBP, GBPJPY, GBPCAD, CADCHF, AUDCHF, EURAUD, GBPUSD, NZDJPY, EURJPY.

- Sélectionnez l'unité de temps D1 sur chaque graphique.

- Attachez le conseiller expert à chaque graphique.

- Appliquez le fichier de configuration « Set_file » correspondant au conseiller expert sur chaque graphique.

- Le robot gère tout automatiquement : il vous suffit de l'installer sur MT4 et de laisser votre ordinateur allumé 24 h/24 et 7 j/7 (ou d'utiliser un VPS).





Il s'agit d'un produit original proposé uniquement sur ce site web MQL5.