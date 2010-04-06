Adaptive Scalping Oscillator m

Indicateur Crypto_Forex personnalisé avancé « Oscillateur de Scalping Adaptatif » : un outil de trading performant pour MT4 !





- Cet indicateur représente une nouvelle génération d'oscillateurs.

- L'« Oscillateur de Scalping Adaptatif » dispose de zones de survente/surachat adaptatives et ajustables, ainsi que d'autres paramètres utiles.

- Cet oscillateur est idéal pour identifier les points d'entrée précis et les sorties des zones de survente/surachat dynamiques.

- Zone de survente : sous la ligne verte.

- Zone de surachat : au-dessus de la ligne orange.

- Cet indicateur est parfait pour le scalping rapide : il suffit d'ajuster quelques paramètres selon vos besoins.

- Cet oscillateur se combine parfaitement avec les figures chartistes.

- Il est bien plus précis que les oscillateurs standards.

- Cet indicateur est utilisable sur toutes les unités de temps.

- Alertes intégrées pour PC et mobile.





Il s'agit d'un produit original proposé exclusivement sur le site web MQL5.