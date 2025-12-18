Velocity Pulse Gold 2025 – LITE Edition





Découvrez Velocity Pulse Gold, l'Expert Advisor breakout ultra-rapide conçu exclusivement pour XAUUSD sur timeframe M1 et M5 – la référence 2025 pour trader l'or avec précision et vitesse.





Après des mois de développement intensif et des milliers d'heures de tests sur données réelles haute qualité (de 2010 à aujourd'hui), nous avons créé un moteur unique de détection de vélocité logarithmique + accélération. Ce n'est pas un EA classique sur-optimisé : il capture les véritables explosions de momentum sur l'or, là où les autres ratent le mouvement.





Velocity Pulse Gold utilise exclusivement des ordres pending BuyStop/SellStop intelligents avec distance dynamique – entrée précise sur breakout, sans chasse aux stops. Trailing stop avancé, breakeven automatique et fermeture vendredi soir pour protéger vos profits.





La LITE Edition est parfaite pour les débutants et petits comptes :

• Lot fixe simple et sécurisé

• Moteur core identique aux versions supérieures (vélocité + accélération logarithmique)

• Paramètres indicateurs fixes pour une stabilité maximale

• Heures de trading fixes optimisées (01:30–22:30)

• Idéal pour comptes à partir de 300$





Aucun grid, aucun martingale, aucune stratégie dangereuse – seulement du breakout pur et propre sur le symbole le plus volatile et rentable : l'or.





Contrairement à la plupart des EAs "time bombs" sur-optimisés qui explosent en conditions réelles, Velocity Pulse Gold a prouvé sa robustesse sur des années de données Out Of Sample.





Backtests disponibles sur demande. Rejoignez les centaines de traders qui profitent déjà de l'or en 2025.





Minimum deposit recommandé : 300$

Meilleurs résultats sur brokers ECN low-spread (IC Markets, Pepperstone, Eightcap).





Achetez une fois – profitez pour toujours.