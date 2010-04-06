Stochastic for 8 Symbols mf

Indicateur Forex « Stochastic pour 8 symboles » pour MT4, sans modification.





- L'oscillateur stochastique est l'un des meilleurs indicateurs du marché ; un outil idéal pour de nombreux traders.

- Zone de surachat : supérieure à 80 ; zone de survente : inférieure à 20.

- Idéal pour les ventes au-dessus de 80 ; et les achats en dessous de 20.

- L'indicateur « Stochastic pour 8 symboles » permet de contrôler les valeurs stochastiques de jusqu'à 8 symboles différents sur un seul graphique.

- Cet indicateur est également idéal en combinaison avec les entrées Price Action.





