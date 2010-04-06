Weighted Trend Histogram MT5 r

Indicateur Crypto_Forex « Histogramme de tendance pondéré » pour MT5, sans refonte.





- L'indicateur Histogramme de tendance pondéré est bien plus efficace que les moyennes mobiles croisées standard.

- Il est destiné aux traders privilégiant les stratégies de tendance.

- L'indicateur est bicolore : jaune pour une tendance baissière et vert pour une tendance haussière (les couleurs peuvent être modifiées dans les paramètres).

- Alertes mobiles et PC incluses.

- Il est idéal pour combiner cet indicateur avec d'autres méthodes de trading : Price Action, Scalping, Momentum Trading, etc.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.