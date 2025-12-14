Breakout XAUUSD

## 🔶 Breakout GOLD





### **Tradez l'or avec précision. Protégez vos profits grâce à l'intelligence.**





**Breakout GOLD** est un Expert Advisor professionnel développé exclusivement pour l'**or (XAUUSD)**, conçu spécifiquement pour le **scalping intelligent et le trading de cassures** dans des conditions de marché réelles.





L'EA privilégie une exécution rigoureuse, une exposition contrôlée et une protection intelligente des profits, et non un comportement de trading agressif ou aléatoire.





Il ne s'agit pas d'un robot multi-paires générique.





C'est un **moteur de trading spécialisé pour l'or**, conçu pour respecter la volatilité, la dynamique et les risques propres au marché de l'or.





## 🎯 Conçu exclusivement pour l'or (XAUUSD)





* Négocie **XAUUSD uniquement** (suffixes de courtiers pris en charge)





* Entièrement optimisé pour le comportement du marché de l'or





## 🧠 Moteur de scalping intelligent





Breakout GOLD utilise un **moteur de scalping intelligent hybride** qui intègre plusieurs composants de marché professionnels, notamment :





* Analyse de la force de la tendance





* Filtrage basé sur la volatilité





* Logique de confirmation des cassures





* Validation de l'action des prix





Ces éléments fonctionnent ensemble pour identifier **des opportunités de scalping de haute qualité** tout en éliminant les conditions de marché aléatoires et à faible probabilité.





## 🧠 Système de portefeuille intelligent – ​​L'atout majeur





🔥 **L'un des systèmes de portefeuille intelligent les plus avancés, conçu pour le trading de l'or**





Contrairement à la logique traditionnelle de prise de profit, le **système de portefeuille intelligent** gère le compte comme un **portefeuille unique et unifié**, et non comme des positions isolées :





* Protection des profits accumulés

* Fermeture automatique des positions lorsque les objectifs du portefeuille sont atteints

* Prévention de l'érosion des profits après des cycles de trading réussis

* Réduction de la pression émotionnelle et psychologique liée au trading

* Adaptable en fonction de la taille du compte et des objectifs personnels





👉 **Le portefeuille intelligent est le mécanisme clé pour une protection constante des profits.**





## ⭐ Fonctionnalités clés – Version v1.10





* Gestion des fonds et paramètres du portefeuille intelligent personnalisables

* Distance d'ordre par défaut : **0,01** (entièrement modifiable)





* Trading de l'**or uniquement (XAUUSD)**





* Protection interne avancée et gestion des retournements





* Panneau de contrôle clair et professionnel intégré au graphique





* Optimisé pour un fonctionnement continu 24h/24 et 5j/7 sur VPS





## 🚀 Installation simplifiée – Plug & Play





1. Ouvrez le graphique **XAUUSD**

2. Unité de temps recommandée : **M5**

3. Attachez le conseiller expert

4. Configurez la taille des lots et les paramètres du portefeuille intelligent

5. Laissez le conseiller expert gérer automatiquement les transactions





Aucun réglage d'indicateur requis.





Aucune configuration manuelle de stratégie requise.





## 💡 Recommandations importantes pour le trading





* Pour les comptes dont le solde est **inférieur à 1 000 $**, l'utilisation de **comptes cents** est fortement recommandée afin d'améliorer le contrôle du capital et de réduire l'exposition au risque.





* Commencez toujours par **tester et comprendre le comportement du conseiller expert** avant de l'utiliser sur un compte réel.





* Assurez-vous que le système de portefeuille intelligent est activé et correctement configuré** en fonction de votre capital et de votre profil de risque ; il s'agit du principal élément de protection des profits.





## 🆕 Une première sur MQL5 – Mises à jour hebdomadaires





* **Breakout GOLD est parmi les premiers Expert Advisors GOLD sur MQL5 à intégrer un système de portefeuille intelligent avancé, spécialement conçu pour la paire XAUUSD.**





* L'EA bénéficie de mises à jour hebdomadaires, dès la version actuelle, axées sur :





* Optimisation des performances





* Adaptabilité au marché





* Mécanismes de protection contre les risques renforcés





* Amélioration de la stabilité sans modification de la logique de trading principale





## 📌 Conditions de trading recommandées





* **Effet de levier :** *1:100 ou plus recommandé*





* Compte de couverture MT5





* Courtier à spreads faibles (RAW/ECN de préférence)





* VPS recommandé pour un fonctionnement stable 24h/24 et 5j/7





## ⚠️ Avertissement relatif aux risques





Le trading algorithmique comporte des risques.





* Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.





* La volatilité des marchés et l'actualité peuvent entraîner des pertes.





* Une mauvaise gestion des risques peut entraîner des pertes importantes.





* N'investissez que le capital que vous pouvez vous permettre de perdre.





Breakout GOLD est conçu pour **gérer et réduire le risque**, et non pour l'éliminer complètement.





## 🏆 À qui s'adresse ce robot de trading ?





* Traders se concentrant exclusivement sur l'**OR (XAUUSD)**





* Utilisateurs recherchant un **scalping intelligent et structuré**, sans sur-trading





* Traders privilégiant la **protection des profits et la discipline**





* Convient aux traders débutants comme aux traders expérimentés





### **Breakout GOLD**





**Conçu pour l'OR. Axé sur la protection. Conçu pour la discipline.**