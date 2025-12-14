Modélisation pour les traders, les fonds de gestion de capitaux et les développeurs MQL5.





Collaborez avec G de A : Face au besoin évident d’échange de devises et d’actifs financiers, cette proposition de collaboration vise à diffuser des outils de tarification aux acteurs des marchés mondiaux afin de contrer la dévaluation inflationniste. G de A recherche des partenariats pour développer des outils de tarification et de règlement financier au sein de son algorithme, afin de protéger les actifs des investisseurs qui doivent convertir leur devise locale. G de A est en cours de développement pour devenir une plateforme d’absorption de devises et fournir des liquidités au marché des cryptomonnaies. Contribuez en vous abonnant à l’un de nos produits, en développant nos algorithmes ou en soumettant des suggestions.





G de A utilise une stratégie de gestion de lots autonome qui limite la valeur financière des pertes en fonction des fluctuations du marché. Ainsi, les pertes sont financièrement limitées et les gains atteignent une précision de près de 85 % par rapport à l’objectif 1x1. L’utilisation de G de A nécessite toujours une interaction active de l’utilisateur, qui doit activer Algotrade lorsqu’un signal de retracement de Fibonacci apparaît après confirmation de la stratégie sur une unité de temps plus longue (par exemple, croisement des bandes de Bollinger ou croisement des moyennes mobiles). Configure G d A pour fonctionner sur une période plus courte. Affiche la stratégie sur une période 4 fois plus longue.