Mad turtle replica

Présentation du projet « Mad Turtle replica » (Réplique de Tortue Folle) – Un nouveau niveau de trading algorithmique à un prix abordable

Ingénierie Inverse Intelligente

Nous n'utilisons pas les algorithmes originaux des auteurs, mais analysons les transactions effectuées par leurs systèmes de trading. Nous utilisons ensuite les statistiques de ces transactions pour entraîner des modèles d'apprentissage automatique (Machine Learning) qui reproduisent le trading des produits originaux. Le résultat est un système de trading similaire, mais pour un coût nettement inférieur à celui demandé par les auteurs.

Aperçu des Paramètres de Trading

  • Instrument : XAUUSD (Or/Dollar américain).

  • Unités de Temps de Travail : Une plage flexible de H1 à M15.

  • Gestion des Positions : Travaille simultanément avec une seule position ou ajoute des positions supplémentaires.

  • Dépôt Requis : À partir de 200 USD (ou équivalent dans toute autre devise).

  • Compatibilité : Adaptabilité totale à tout courtier (cotations à 2 ou 3 décimales), à tout type de devise de dépôt, à tout nom de symbole et à tout fuseau horaire (GMT).

  • Facilité de Démarrage : Prêt à fonctionner « clé en main » sans nécessité de configuration préalable complexe.

La Véritable Essence du Machine Learning

Le projet est basé sur l'apprentissage automatique (ML) de pointe :

  • Autonomie : Notre Expert Advisor (EA) fonctionne de manière entièrement indépendante. Il n'utilise pas d'API externes, comme GPT, ni aucun service web tiers.

  • Technologies ML : Les modèles d'Intelligence Artificielle sont déployés via la bibliothèque ONNX (Open Neural Network Exchange) intégrée à MT5. Lors du premier lancement, vous verrez une confirmation système de cette intégration, garantissant l'authenticité de l'approche déclarée.

  • Unicité du Développement : La base est notre méthode originale d'ingénierie des fonctionnalités (feature engineering), complétée par une méthodologie propriétaire d'apprentissage par renforcement (récompenses/pénalités), ainsi qu'un filtrage en cascade à plusieurs niveaux par méta-modèles et des techniques d'ensemblage avancées.

Focus sur la Sécurité du Capital

Nous évitons catégoriquement les pratiques de trading risquées :

  • Rejet des Styles Risqués : Les méthodes dangereuses pour la stabilité à long terme ne sont pas utilisées, telles que le pre-rollover, le micro-scalping, ou le trading dans des canaux étroits avec une faible signification statistique.

  • Interdiction des Systèmes Dangereux : Nous n'appliquons pas de stratégies avec un risque croissant de manière exponentielle, telles que les systèmes de grille (grid) ou de Martingale.

  • Principe de Durabilité : Nous excluons toute stratégie susceptible de générer des bénéfices prolongés, mais capable d'annuler le résultat accumulé ou l'intégralité du dépôt en une seule journée de trading.

Stratégie et Avantages

Les modèles ont été entraînés sur un format de cycle complet de 24 heures, en utilisant des unités de temps supérieures (H4). Cela garantit le maintien des positions de quelques heures à plusieurs jours, ou du scalping.

  • Génération de Profit : L'accent principal est mis sur la génération de profits stables et nets, mesurés en pips, et non par la manipulation du volume (lots).

Avantages Clés :

  • Charge Réduite : Un profit élevé en pips permet d'utiliser de faibles volumes de trading (lots), minimisant la charge sur la marge.

  • Haute Résilience aux Pertes : Le ratio « profit/perte » est optimisé. Pour perdre le profit accumulé avec le même lot, une perte comparable à des dizaines de plages journalières est nécessaire. Cela assure une stabilité à long terme — plus vous êtes en profit, plus la probabilité de le perdre est faible.

Comparez ces indicateurs aux statistiques des autres Expert Advisors pour comprendre la différence fondamentale de notre développement.

Vision et Objectif du Projet

La mission principale de « Mad Turtle replica » est de créer un outil de trading qui offre une rentabilité supérieure aux taux d'intérêt bancaires, sans exposer absolument le dépôt à un risque inutile et sans perturber votre sommeil nocturne.

Nous nous concentrons sur l'investissement sûr et à long terme, et non sur l'« accélération » agressive du compte ou des rêves irréalisables de richesse instantanée. C'est un projet en développement. En y adhérant, vous avez la possibilité d'influencer les futures mises à jour et de proposer vos idées.

À Qui Notre Projet n'est Pas Recommandé

Pour garantir une expérience positive, nous demandons à ceux qui :

  • Cherchent des résultats rapides et agressifs (par exemple, augmenter un compte de 500 à 50 000 en peu de temps).

  • Manquent de patience et interviennent fréquemment dans le fonctionnement de l'EA, perturbant l'équilibre risque/profit établi, puis attribuent les résultats obtenus au fonctionnement de l'EA lui-même.

  • Modifient indépendamment les coefficients internes et les seuils des modèles, subissent des pertes et accusent l'Expert Advisor de fonctionnement incorrect.

Recommandation du Développeur : Utilisez uniquement le mode entièrement automatique et les configurations recommandées.


