TEMA Scalper Pro

TEMA Scalper Pro est un indicateur de signal de retournement de tendance léger, ultra-rapide et très réactif, conçu pour les scalpers et les day traders qui ont besoin de flèches d'Achat/Vente instantanées avec un décalage minimal.

L'indicateur utilise une structure TEMA (Triple Moyenne Mobile Exponentielle) raffinée pour détecter les micro-changements de tendance, combinée à un filtre MACD optionnel pour éliminer le bruit et confirmer la direction. Cet outil est idéal pour les traders qui souhaitent des flèches simples, claires et fiables sans encombrement inutile ni repeinture.

⭐ Méthodologie

Moteur de Tendance TEMA: L'indicateur calcule une Triple EMA pour déterminer la micro-tendance dominante et détecter les points de transition. Lorsque l'élan change, il trace immédiatement une flèche d'Achat/Vente.

Filtre de Confirmation MACD (optionnel): Les traders peuvent activer le filtre pour ignorer les signaux faibles ou faux pendant les marchés agités.

Calcul Natif: TEMA est calculé strictement à partir de l'unité de temps du graphique (pas de repeinture multi-unités de temps). Seul le filtre MACD peut référencer une autre unité de temps si l'utilisateur la sélectionne.

Logique Persistante: La mémoire d'état interne garantit que les signaux restent cohérents et ne repeignent pas.

⭐ Fonctionnalités

  • Ligne TEMA codée par couleur

    • Vert → haussier (bullish)

    • Rouge → baissier (bearish)

  • Flèches simples d'Achat/Vente avec détection claire du retournement de tendance

  • Livraison de signal instantanée sur la barre 0 (alertes en temps réel optionnelles dans le Terminal)

  • Filtre anti-bruit MACD optionnel

  • Compte à rebours de la bougie intégré

  • Léger et économe en ressources – adapté au scalping sur XAUUSD M1/M5

  • Fonctionne sur tous les symboles et unités de temps

  • NE repeint PAS les signaux passés

  • Parfait pour le trading manuel, les systèmes de scalping et la confirmation d'EA (Expert Advisor)

⭐ Comment Utiliser

  1. Ajoutez l'indicateur à votre graphique

  2. Activez ou désactivez la coloration TEMA

  3. Choisissez d'activer ou non le filtre MACD

  4. Surveillez les flèches :

    • Flèche Verte = Acheter

    • Flèche Rouge = Vendre

Pour la meilleure performance de scalping :

  • XAUUSD – M1/M5

  • EURUSD/GBPUSD – M1–M15

  • Crypto (BTC/ETH) – M5–H1

⭐ Configuration de Graphique Recommandée

  • Utilisez l'indicateur avec les zones d'Offre/Demande ou de Support/Résistance

  • Combinez avec RSI ou stochastique pour une confirmation supplémentaire

  • Activez le minuteur de bougie pour un scalping de précision

⭐ Avantages

Zéro repeinture

Calculs extrêmement rapides

Graphique propre – seulement TEMA + flèches

Idéal pour les débutants et les professionnels

✔ Fonctionne avec n'importe quel courtier, n'importe quel spread, n'importe quel actif

⭐ Entrées (Inputs)

  • Période TEMA

  • Afficher/Masquer TEMA

  • Colorer TEMA par Tendance

  • Filtre MACD (Périodes Rapide / Lent / Signal)

  • Paramètres du Compte à Rebours: position, couleur, taille de la police

⭐ Notes Finales

ABD TEMA Scalper Pro est conçu pour apporter clarté et rapidité à votre flux de travail de trading. Que vous scalpiez l'or sur M1 ou fassiez du swing trading sur des paires de devises, cet outil vous aidera à identifier les points de retournement à haute probabilité instantanément et avec précision.


Plus de l'auteur
Ultimate MACD Pro and Smart Histogram
Abdullah Alhariri
Indicateurs
Ultimate MACD MTF Pro est une version puissante et améliorée du MACD classique — repensée pour le trading moderne. Cet indicateur vous offre un MACD Multi-Timeframe (MTF), des couleurs d'histogramme dynamiques, des marqueurs de croisement de signaux et des changements intelligents de couleur de ligne basés sur le momentum. Conçu pour les traders qui veulent des signaux propres, une détection précoce des tendances et une clarté visuelle de qualité professionnelle. Caractéristiques Clés MACD
FREE
RSI Scalping with Swing Signals
Abdullah Alhariri
Indicateurs
RSI Scalping & Swing Signals est un indicateur puissant, rapide et précis basé sur le momentum , conçu pour les scalpeurs, les day traders et les swing traders qui souhaitent des signaux RSI clairs , filtrés par la structure de tendance à court et à long terme. Cet outil combine le RSI Lissé , la Moyenne Mobile (MA) à Court Terme , la MA à Long Terme et les Alertes de Croisement Bull/Bear pour vous donner des entrées et sorties hautement optimisées sans bruit sur le graphique. Caractéristique
Ichimoku Trend Scalper
Abdullah Alhariri
Indicateurs
L'Ichimoku Multi-Layer Trend Oscillator Pro est un système avancé de lecture de tendance et de système d'entrée/sortie qui transforme les calculs Ichimoku en quatre puissantes couches d'oscillateurs. Ces couches offrent une représentation visuelle claire de la force de la tendance, du momentum et des points d'entrée/sortie les plus sûrs. L'indicateur comprend également des confirmations optionnelles RSI , MACD , EMA et ATR pour former une suite complète de décision de trading. Structure Uniq
Enhanced EMA Scalper Pro
Abdullah Alhariri
Indicateurs
Fonctionnalités Clés Filtre de Tendance EMA L'indicateur utilise une EMA (Moyenne Mobile Exponentielle) personnalisable pour détecter la direction actuelle de la tendance. Le prix croise au-dessus de l'EMA → Signal d'Achat Le prix croise en dessous de l'EMA → Signal de Vente Niveaux Dynamiques de Support et de Résistance Structure haut/bas intégrée : Ligne Rouge → Plus haut sommet des N barres précédentes (Résistance) Ligne Verte → Plus bas creux des N barres précédentes (Support) Ces niv
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis