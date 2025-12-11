TEMA Scalper Pro est un indicateur de signal de retournement de tendance léger, ultra-rapide et très réactif, conçu pour les scalpers et les day traders qui ont besoin de flèches d'Achat/Vente instantanées avec un décalage minimal.

L'indicateur utilise une structure TEMA (Triple Moyenne Mobile Exponentielle) raffinée pour détecter les micro-changements de tendance, combinée à un filtre MACD optionnel pour éliminer le bruit et confirmer la direction. Cet outil est idéal pour les traders qui souhaitent des flèches simples, claires et fiables sans encombrement inutile ni repeinture.

⭐ Méthodologie

Moteur de Tendance TEMA: L'indicateur calcule une Triple EMA pour déterminer la micro-tendance dominante et détecter les points de transition. Lorsque l'élan change, il trace immédiatement une flèche d'Achat/Vente.

Filtre de Confirmation MACD (optionnel): Les traders peuvent activer le filtre pour ignorer les signaux faibles ou faux pendant les marchés agités.

Calcul Natif: TEMA est calculé strictement à partir de l'unité de temps du graphique (pas de repeinture multi-unités de temps). Seul le filtre MACD peut référencer une autre unité de temps si l'utilisateur la sélectionne.

Logique Persistante: La mémoire d'état interne garantit que les signaux restent cohérents et ne repeignent pas.

⭐ Fonctionnalités

Ligne TEMA codée par couleur Vert → haussier (bullish) Rouge → baissier (bearish)

Flèches simples d'Achat/Vente avec détection claire du retournement de tendance

Livraison de signal instantanée sur la barre 0 (alertes en temps réel optionnelles dans le Terminal)

Filtre anti-bruit MACD optionnel

Compte à rebours de la bougie intégré

Léger et économe en ressources – adapté au scalping sur XAUUSD M1/M5

Fonctionne sur tous les symboles et unités de temps

NE repeint PAS les signaux passés

Parfait pour le trading manuel, les systèmes de scalping et la confirmation d'EA (Expert Advisor)

⭐ Comment Utiliser

Ajoutez l'indicateur à votre graphique Activez ou désactivez la coloration TEMA Choisissez d'activer ou non le filtre MACD Surveillez les flèches : Flèche Verte = Acheter

Flèche Rouge = Vendre

Pour la meilleure performance de scalping :

XAUUSD – M1/M5

EURUSD/GBPUSD – M1–M15

Crypto (BTC/ETH) – M5–H1

⭐ Configuration de Graphique Recommandée

Utilisez l'indicateur avec les zones d' Offre/Demande ou de Support/Résistance

Combinez avec RSI ou stochastique pour une confirmation supplémentaire

Activez le minuteur de bougie pour un scalping de précision

⭐ Avantages

✔ Zéro repeinture

✔ Calculs extrêmement rapides

✔ Graphique propre – seulement TEMA + flèches

✔ Idéal pour les débutants et les professionnels

✔ Fonctionne avec n'importe quel courtier, n'importe quel spread, n'importe quel actif

⭐ Entrées (Inputs)

Période TEMA

Afficher/Masquer TEMA

Colorer TEMA par Tendance

Filtre MACD (Périodes Rapide / Lent / Signal)

Paramètres du Compte à Rebours: position, couleur, taille de la police

⭐ Notes Finales

ABD TEMA Scalper Pro est conçu pour apporter clarté et rapidité à votre flux de travail de trading. Que vous scalpiez l'or sur M1 ou fassiez du swing trading sur des paires de devises, cet outil vous aidera à identifier les points de retournement à haute probabilité instantanément et avec précision.