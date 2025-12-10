149 – prix pour les premiers acheteurs.

CandleSignalEA est un Expert Advisor haute fréquence conçu pour le scalping sur les petits timeframes (principalement M1). Il est optimisé pour les instruments très volatiles tels que l’or (XAU/USD) et génère de nombreuses petites opérations profitables. La stratégie étant sensible au bruit de marché et aux mouvements brusques, elle est particulièrement efficace avec des spreads serrés et des coûts de trading faibles.

L’EA est entièrement autonome : il prend en charge un trailing stop dynamique, l’ajustement des niveaux SL/TP conformément aux exigences du broker, des filtres basés sur le spread, le RSI, l’inclinaison de la moyenne mobile, le glissement et l’heure de la journée, ainsi qu’une configuration flexible des méthodes de stop-loss et take-profit.

Recommandation : pour une performance stable, il est fortement conseillé d’utiliser un compte ECN avec des spreads faibles et une commission minimale — ceci est essentiel à la rentabilité du scalping.

Paramètres configurables :

UseFixedLot — utiliser un lot fixe (au lieu d’un calcul basé sur le risque).

FixedLot — taille du lot fixe.

RiskPercent — pourcentage de risque sur le solde par trade (lorsque UseFixedLot = false).

StopMode — mode SL/TP : 0 — en points, 1 — par ATR, 2 — par les extrêmes des deux dernières

bougies.

StopLossPoints — taille du stop-loss en points (lorsque StopMode = 0).

TakeProfitPoints — taille du take-profit en points (lorsque StopMode = 0).

ATRPeriod — période de l’indicateur ATR utilisé dans les filtres et calculs.

ATRMultiplierSL — multiplicateur ATR pour le calcul du stop-loss (lorsque StopMode = 1).

ATRMultiplierTP — multiplicateur ATR pour le calcul du take-profit (lorsque StopMode = 1).

RR_Ratio — ratio gain/risque lors du calcul du TP par extrêmes (StopMode = 2).

UseTrailing — activer le trailing stop.

BE_AfterPoints — passer la position à l’équilibre après avoir atteint un profit spécifié en

points.

TrailingStepPoints — pas du trailing en points.

MaxSpreadPoints — spread maximal autorisé pour l’entrée (en points).

MaxSlippagePoints — glissement maximal autorisé à l’ouverture d’un ordre (en points).

SkipWeekends — ignorer le trading le week-end.

MagicNumber — numéro magique des ordres (pour identification).

CommentPrefix — préfixe du commentaire des ordres.

→ Filtre RSI

UseRSIFilter — activer le filtre basé sur le RSI.

RSI_Period — période du RSI.

RSI_MaxForBuy — valeur maximale du RSI pour autoriser un achat (filtre de surachat).

RSI_MinForSell — valeur minimale du RSI pour autoriser une vente (filtre de survente).

→ Filtre de marché plat : pente de la moyenne mobile

UseMASlopeFilter — activer le filtre de marché plat basé sur la pente de la moyenne mobile.

MASlopeFilterTF — timeframe sur lequel la pente de la MA est analysée (ex. H1).

MAPeriod — période de la moyenne mobile.

MinSlopePoints — pente minimale de la MA en points requise pour autoriser le trading (en

dessous, le marché est considéré comme plat).

→ Restrictions horaires (heure serveur, -1 pour désactiver)

NoTradeStart1 / NoTradeEnd1 — début et fin du premier intervalle de trading interdit (heure

serveur ; définir Start = -1 pour désactiver).

NoTradeStart2 / NoTradeEnd2 — début et fin du deuxième intervalle de trading interdit (heure

serveur ; définir Start = -1 pour désactiver).