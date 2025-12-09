Gold Mine EA by DrTradeFX

Description de l’EA

Goldmine Breakout Pro EA est un système automatique conçu pour XAUUSD en M5. Les paramètres recommandés se trouvent sur les images.

Avertissement de risque

Le trading du Forex, de l’or et des CFD comporte un risque élevé. Vous pouvez perdre tout votre capital. Testez d’abord sur un compte démo.

Paramètres recommandés

• Symbole : XAUUSD

• Unité de temps : M5

• Réglages : selon les images

Support

Email : support@drtradefx.com

Telegram : https://t.me/Dr_tradefx

🔶 Trading Risk Disclaimer

Trading forex, gold, indices, and CFDs involves a high level of financial risk.

You may lose part or all of your capital.

Past performance does NOT guarantee future results.

Always test on a demo account before switching to a real account.

By using this EA, you acknowledge that you are trading at your own responsibility.