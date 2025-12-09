Gold Mine EA by DrTradeFX
- Experts
- Osama Omar Fadel Alrashdan
- Version: 4.1
- Activations: 5
Description de l’EA
Goldmine Breakout Pro EA est un système automatique conçu pour XAUUSD en M5. Les paramètres recommandés se trouvent sur les images.
Avertissement de risque
Le trading du Forex, de l’or et des CFD comporte un risque élevé. Vous pouvez perdre tout votre capital. Testez d’abord sur un compte démo.
Paramètres recommandés
• Symbole : XAUUSD
• Unité de temps : M5
• Réglages : selon les images
Support
Email : support@drtradefx.com
Telegram : https://t.me/Dr_tradefx
🔶 Trading Risk Disclaimer
Trading forex, gold, indices, and CFDs involves a high level of financial risk.
You may lose part or all of your capital.
Past performance does NOT guarantee future results.
Always test on a demo account before switching to a real account.
By using this EA, you acknowledge that you are trading at your own responsibility.