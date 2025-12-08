Screener MT5

Un simple clic sur l’actif dans le scanner et il s’ouvre instantanément dans la même fenêtre du graphique. Pas de perte de temps à ouvrir de nouvelles fenêtres ni à faire défiler le Market Watch — un clic et vous êtes déjà sur l’actif que vous souhaitez trader. Idéal pour le scalping, le tape reading et pour ceux qui ont besoin de rapidité.

Panneau flottant 100% personnalisable que vous pouvez déplacer dans n’importe quel coin du graphique et masquer d’un simple clic sur le bouton “Screener”.

Principaux filtres et tris disponibles :

Daily % (High → Low) - plus fortes hausses du jour.

Daily % (Low → High) - plus fortes baisses du jour.

Spread (Low → High) - priorise les actifs avec spread plus faible

Relative Volume - met en évidence ceux qui se négocient bien au-dessus de la moyenne (fort mouvement)

Moving Average (above/below) - filtre uniquement les actifs en tendance haussière ou baissière.

Limite du nombre d’actifs à afficher (ex : top 10, top 20…)

Tout est mis à jour en temps réel, directement sur le graphique, sans avoir besoin d’ouvrir une autre fenêtre.

Parfait pour ceux qui tradent actions, mini indice, mini dollar, crypto, forex ou tout actif disponible chez votre broker.

Note : Pour voir et filtrer les symboles, vous devez d’abord les activer dans la fenêtre Market Watch de MT5 (clic droit sur Market Watch → Show All ou ajouter manuellement les symboles).