PROTO Fx s’appuie sur la base de PHantom N1, tout en poussant le concept un cran plus loin.

Il repose sur une approche affinée et orientée données, et a été entraîné pendant plusieurs années à l’aide de vastes données historiques de marché ainsi que du comportement du marché en temps réel.

L’environnement de développement a intégré des mouvements de prix réels, des cycles de volatilité, des changements structurels du marché et des événements macroéconomiques.

En plus des indicateurs techniques classiques, PROTO Fx traite des flux de données multimodaux, incluant des modèles graphiques visuels, des structures de chandeliers et des profils d’order flow.

L’objectif était de créer un modèle qui ne se contente pas de reconnaître la dynamique du marché, mais qui réagit de manière plus sélective et plus robuste que son prédécesseur.

PROTO Fx s’adapte en permanence aux nouvelles conditions de marché et filtre les signaux de faible qualité de façon beaucoup plus agressive, sans dépendre de règles rigides codées en dur.