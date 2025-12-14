PROTO Fx
- Experts
- Sofya Tselishcheva
- Version: 1.0
- Activations: 10
PROTO Fx EA – Système Expert IA Avancé avec Intelligence de Marché Multicouche
PROTO Fx s’appuie sur la base de PHantom N1, tout en poussant le concept un cran plus loin.
Il repose sur une approche affinée et orientée données, et a été entraîné pendant plusieurs années à l’aide de vastes données historiques de marché ainsi que du comportement du marché en temps réel.
L’environnement de développement a intégré des mouvements de prix réels, des cycles de volatilité, des changements structurels du marché et des événements macroéconomiques.
En plus des indicateurs techniques classiques, PROTO Fx traite des flux de données multimodaux, incluant des modèles graphiques visuels, des structures de chandeliers et des profils d’order flow.
L’objectif était de créer un modèle qui ne se contente pas de reconnaître la dynamique du marché, mais qui réagit de manière plus sélective et plus robuste que son prédécesseur.
PROTO Fx s’adapte en permanence aux nouvelles conditions de marché et filtre les signaux de faible qualité de façon beaucoup plus agressive, sans dépendre de règles rigides codées en dur.
1. Traitement Visuel Avancé du Marché
Un composant central de PROTO Fx est sa capacité à capturer et interpréter visuellement la situation actuelle du marché, de manière similaire à PHantom N1, mais avec une logique de filtrage améliorée.
L’EA génère des représentations structurées des données graphiques et les traite via un moteur de reconnaissance de patterns alimenté par l’IA.
Comparé à la génération précédente, PROTO Fx met davantage l’accent sur la qualité de la tendance et la stabilité structurelle : les supports, résistances, zones de consolidation et dynamiques de cassure sont évalués,
tandis que les configurations bruitées et à faible probabilité sont écartées de manière plus cohérente.
2. Moteur de Validation IA Multicouche
Les informations collectées visuellement et techniquement passent par un processus de validation en plusieurs étapes, incluant une couche d’IA sémantique (GPT-5.1) pour le raisonnement contextuel.
Ce moteur vérifie la plausibilité des patterns détectés, évalue le sentiment de marché à partir des réactions historiques et classe les signaux selon différents niveaux de qualité.
Grâce à ce pipeline multicouche – reconnaissance visuelle, filtres quantitatifs et analyse logique – les signaux faibles ou contradictoires sont filtrés de manière plus stricte qu’auparavant.
PROTO Fx se concentre sur des configurations à forte conviction et réduit l’overtrading dans des phases de marché incertaines.
3. PROTO Fx Core – Logique de Trading Adaptative
Après validation, le signal entre dans le module PROTO Fx Core – un modèle décisionnel entraîné en interne, utilisant des profils de risque améliorés et la détection de l’état du marché.
Le Core évalue la force du signal, le régime de volatilité, la performance récente des trades ainsi que les corrélations avec d’autres instruments avant de placer une position.
Par rapport à PHantom N1, PROTO Fx introduit des mécanismes affinés : une mise à l’échelle dynamique du risque basée sur la volatilité, un timing d’entrée plus intelligent et des
prises de bénéfices partielles optionnelles pour une courbe de capital plus fluide. La prise de décision reste basée sur des règles, mais demeure adaptative – conçue pour réagir rapidement sans devenir instable.
4. Exécution Technique, Gestion du Risque & Sécurité
- Exécution des ordres optimisée avec une latence réduite et une meilleure gestion du spread/slippage
- Surveillance continue des volatilités anormales ou de l’impact des actualités
- Moteur de risque propriétaire affiné pour le dimensionnement des lots, l’alignement stop-loss / take-profit et les limites de drawdown
- Modes de protection lors de publications économiques majeures ou de phases de marché extrêmes afin de réduire l’exposition
PROTO Fx est conçu pour fonctionner de manière autonome tout en plaçant la protection du capital au premier plan. En cas de conditions de marché incertaines, le système se met temporairement en pause au lieu de forcer des trades.
5. Principales Fonctionnalités en un Coup d’Œil
- Analyse visuelle en temps réel améliorée par rapport à PHantom N1
- Pipeline de vérification IA multicouche pour une meilleure qualité des trades
- Logique décisionnelle adaptative avec gestion du risque sensible à la volatilité
- Accent mis sur une croissance stable de l’equity et la réduction de l’overtrading
- Scalable sur plusieurs symboles, optimisé pour M30 / H1
- Adapté au trading intraday, swing et semi-automatisé
Exigences & Recommandations
|1
|Broker
|Tout broker (spread faible, exécution rapide)
|2
|Dépôt minimum
|100$
|3
|Effet de levier
|Min. 1:30
|4
|Unité de temps
|M30 / H1
|5
|VPS
|Utilisation d’un VPS 24/7 recommandée
|6
|Symbole
|XAUUSD (et autres)
PROTO Fx n’est pas un simple Expert Advisor, mais un framework de trading IA avancé qui analyse le marché comme un trader expérimenté — de manière plus structurée, plus rapide et sans biais émotionnel.
La combinaison d’un traitement visuel amélioré, d’une validation IA multicouche et d’un cœur décisionnel mis à jour élève le concept introduit avec PHantom N1 à un niveau supérieur.
Idéal pour les traders souhaitant s’appuyer sur une prise de décision assistée par IA tout en conservant une transparence totale et un contrôle complet du risque.