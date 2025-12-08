Apex Trading Dashboard PRO est un panneau de trading professionnel offrant une gestion avancée du risque, des analyses en temps réel et une exécution rapide. Gérez facilement SL, TP, lots et limites de risque depuis une interface intuitive. Conçu pour les traders recherchant précision, discipline et contrôle total.

Fonctionnalités principales

• Panneau avancé : exécution immédiate des ordres.

• Gestion du risque : risque par trade, risque journalier, drawdown, trailing stop.

• Calcul flexible des lots.

• SL/TP personnalisables.

• Analyse en temps réel.

• Interface type TradingView.

• Alertes : drawdown, RSI, risque.

• Onglet Inputs : réglages rapides.

• Commutateur Units/Lots.

Paramètres d'entrée

Risk Management Settings

• RiskPercent — risque par trade.

• MaxDailyRisk — risque journalier maxi.

• MaxDrawdown — drawdown maximum.

• DefaultSL — SL en pips.

• DefaultTP — TP en pips.

• RiskRewardRatio — calcul automatique du TP.

• MaxPositions — nombre max de positions.

• UseTrailingStop — trailing stop.

• TrailingStop — distance initiale.

• TrailingStep — step.

Risk Calculation Method

• RiskCalcMethod:

– RISK_BALANCE_PERCENT

– RISK_EQUITY_PERCENT

– RISK_FREE_MARGIN_PERCENT

– RISK_FIXED_DOLLAR

• LotCalcMethod:

– LOT_RISK_BASED

– LOT_FIXED

– LOT_EQUITY_PERCENT

– LOT_FREE_MARGIN_PERCENT

• FixedLotSize — lot fixe.

• UseUnitsInsteadOfLots — unités.

Alert Settings

• EnableAlerts — activer alertes.

• RSI_Period — période RSI.

• RSI_Overbought / RSI_Oversold — seuils RSI.

• AlertOnDrawdown — alerte drawdown.