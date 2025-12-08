Trading Sessions Clock – Indicateur d'Horaires de Marché Multi-Fuseaux Horaires pour MT5 Trading Sessions Clock

Trading Sessions Clock est un indicateur professionnel MT5 qui affiche les heures de trading en temps réel des principaux centres financiers mondiaux directement sur votre graphique. Conçu avec une interface épurée et moderne, il aide les traders à rester informés des sessions actives et des chevauchements à haute volatilité en un coup d'œil.

Fonctionnalités Principales

Cinq horloges analogiques synchronisées : Sydney, Tokyo, Francfort, Londres et New York

Horaires de marché précis avec détection automatique du week-end

Statut d'ouverture/fermeture en temps réel avec bordures de session codées par couleur

Thèmes clair et sombre

Options de disposition horizontale ou verticale

Taille d'horloge, espacement, texte et style entièrement personnalisables

Panneau déplaçable — positionnez-le n'importe où sur le graphique

Animations fluides et rendu visuel de haute qualité

Performance optimisée avec utilisation minimale du CPU

Horaires des Sessions

Sydney – 09:59–16:00 (AEST/AEDT)

– 09:59–16:00 (AEST/AEDT) Tokyo – 09:00–15:30 (JST)

– 09:00–15:30 (JST) Francfort – 08:00–22:00 (CET/CEST)

– 08:00–22:00 (CET/CEST) Londres – 08:00–16:30 (GMT/BST)

– 08:00–16:30 (GMT/BST) New York – 09:30–16:00 (EST/EDT)

Pourquoi utiliser Trading Sessions Clock ?

Comprendre quand les principaux marchés sont ouverts aide les traders à anticiper la liquidité, la volatilité et les zones de cassure potentielles. Cet indicateur fournit une vue d'ensemble visuelle claire, facilitant l'alignement des décisions de trading avec l'activité des sessions.

Parfait pour :

Le trading de chevauchement de sessions

Le scalping pendant les périodes de fort volume

La surveillance des fenêtres de volatilité

Les traders gérant plusieurs fuseaux horaires

Comment Utiliser

Attachez l'indicateur à n'importe quel graphique Sélectionnez le thème, la disposition et les préférences visuelles Positionnez le panneau là où il convient le mieux à votre espace de travail Tradez avec une conscience claire de l'activité du marché mondial

Trading Sessions Clock apporte clarté et précision à votre environnement de trading, vous assurant de toujours savoir quels centres financiers sont actuellement actifs.

Support

Entièrement compatible avec toutes les versions de MT5. Ne fonctionne pas dans le Strategy Tester (limitation du canvas). Pour le trading en direct et l'analyse uniquement.