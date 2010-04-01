Market / MetaTrader 4 / Indicateurs /
Malheureusement, "NZH Qqe" n'est plus disponible à l'achat.
Si vous avez déjà acheté ce produit, vous pouvez continuer à l'utiliser sans aucune limitation et installer de nouvelles copies tant qu'il vous reste des activations :
- Ouvrez votre terminal MetaTrader 4.
- Spécifiez les identifiants de votre compte MQL5.community dans les paramètres : menu Outils\Options\Communauté.
- Accédez à l'onglet "Market" puis à l'onglet "Achats".
- Cliquez sur le bouton "Installer" situé à droite du nom du produit.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la documentation.
