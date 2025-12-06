RSI Scalping with Swing Signals

RSI Scalping & Swing Signals est un indicateur puissant, rapide et précis basé sur le momentum, conçu pour les scalpeurs, les day traders et les swing traders qui souhaitent des signaux RSI clairs, filtrés par la structure de tendance à court et à long terme.

Cet outil combine le RSI Lissé, la Moyenne Mobile (MA) à Court Terme, la MA à Long Terme et les Alertes de Croisement Bull/Bear pour vous donner des entrées et sorties hautement optimisées sans bruit sur le graphique.

🔥 Caractéristiques Clés

Moteur RSI Lissé: Un RSI doublement traité (RSI → RSI Lissé → RMA) qui supprime le bruit du marché et offre une vue claire des véritables changements de momentum.

Filtre de Tendance à Court Terme: La MA intégrée du RSI lissé identifie les changements de micro-tendance parfaits pour : Le scalping des replis (pullbacks) Les retournements précoces La continuation du momentum

Direction de la Tendance à Long Terme: Une Moyenne Mobile Longue optionnelle permet aux traders de filtrer : Uniquement les signaux d'achat au-dessus de la MA longue Uniquement les signaux de vente en dessous de la MA longue Parfait pour les stratégies de suivi de tendance.

Signaux d'Achat/Vente Clairs: L'indicateur trace des flèches vers le haut et vers le bas lorsque le RSI lissé croise la MA longue. Les signaux sont optimisés pour éliminer les faux signaux et les entrées tardives.

Tableau de Bord Haussier / Baissier en Temps Réel: Un tableau intelligent apparaît automatiquement affichant : Statut RSI : Haussier / Baissier / Neutre Statut MA Longue : Au-dessus / En dessous de la tendance Cela aide les traders à comprendre instantanément les conditions du marché sans vérifier plusieurs outils.

Utilisabilité Multi-Style: Convient pour : Scalping Intraday Swing Trading Suivi de Tendance Amélioration de Stratégie RSI Fonctionne sur n'importe quel marché : Forex, Or (XAUUSD), Indices, Crypto, Actions.

Léger & Ultra-Rapide: Pas de calculs lourds. Pas de repeinte (repainting). Pas de latence (lag).

📌 Entrées / Paramètres

Longueur du RSI

Longueur de Lissage du RSI

Longueur de la MA Courte

Longueur de la MA Longue

Activer/Désactiver la MA Longue

Activer/Désactiver les Signaux de Flèche

Activer/Désactiver le Tableau de Bord

Prix Appliqué

Tous les paramètres sont personnalisables pour les utilisateurs avancés.

🎯 Comment Utiliser

Flèche d'achat = entrée longue potentielle

Flèche de vente = entrée courte potentielle

Ne négociez que les signaux qui correspondent à la direction à long terme (facultatif mais recommandé)

Utilisez-le avec le support/résistance ou l'action des prix pour une meilleure performance.

⭐ Pourquoi Cet Indicateur ? Parce qu'il résout le problème n°1 du RSI : le bruit et les faux retournements. Cet outil transforme le RSI en un moteur de momentum stable et fiable, conçu pour des conditions de trading réelles.