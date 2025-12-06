Bushido VWAP — niveaux d’équilibre dans un style de minimalisme combatif

Bushido VWAP crée une structure quotidienne composée de la ligne VWAP centrale et de six niveaux de déviation. Chaque session forme un ensemble indépendant, révélant les zones d’équilibre et les déséquilibres cachés.

Deux modes disponibles : standard et Bushido Style — épuré, minimaliste et concentré.

Paramètres

Use bushido style — active le style visuel Bushido.

Style VWAP level / Style dev+ levels / Style dev- levels — styles de ligne (plein, pointillé, mixte).

Color VWAP level / Color dev+ levels / Color dev- levels — couleurs VWAP et déviations.

Width VWAP level / Width dev+ levels / Width dev- levels — épaisseur des lignes.

Lignes

7 lignes principales :

Centre : VWAP

Au-dessus : Dev +1, Dev +2, Dev +3

En dessous : Dev –1, Dev –2, Dev –3

Mise à jour en temps réel. Réinitialisation quotidienne.

Buffers (index → ligne)

Buffer 0 — VWAP

Buffer 1 — Dev +1

Buffer 2 — Dev +2

Buffer 3 — Dev +3

Buffer 4 — Dev –1

Buffer 5 — Dev –2

Buffer 6 — Dev –3

Chaque ligne possède son propre style, couleur et épaisseur. Aucun repaint.