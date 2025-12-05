Forex Sessions Clock

Horloge des Sessions Forex - Indicateur Horaires de Marché Forex Multi-Fuseaux pour MT5 Horloge des Sessions Forex - Indicateur Professionnel Horaires de Marché Multi-Fuseaux

Transformez Votre Trading avec la Surveillance des Marchés Mondiaux en Temps Réel

Ne manquez plus jamais une opportunité de trading! L'Horloge des Sessions Forex est l'indicateur ultime pour MetaTrader 5 pour les traders forex professionnels qui doivent surveiller simultanément plusieurs marchés mondiaux. Suivez les sessions de trading de Sydney, Tokyo, Francfort, Londres et New York avec de belles horloges analogiques qui affichent l'état du marché en temps réel.

Caractéristiques Principales

Six Horloges Mondiales Synchronisées

  • Heure Locale – Basée sur votre fuseau horaire système
  • Sydney – 09:59–16:00 (AEST/AEDT)
  • Tokyo – 09:00–15:30 (JST)
  • Francfort – 08:00–22:00 (CET/CEST)
  • Londres – 08:00–16:30 (GMT/BST)
  • New York – 09:30–16:00 (EST/EDT)

Indicateurs Intelligents des Sessions de Trading

  • Bordure Verte = Le marché est OUVERT et activement en trading
  • Bordure Grise = Le marché est FERMÉ
  • Détection automatique des jours fériés avec calendrier intégré
  • Détection des week-ends pour tous les principaux marchés
  • Mises à jour en temps réel de l'état des sessions

Interface Belle et Personnalisable

  • Mode Sombre - Parfait pour le trading nocturne
  • Mode Clair - Thème professionnel propre pour la journée
  • Animations Fluides - Transitions de 500ms avec lissage cubique
  • Déplaçable - Positionnez n'importe où sur votre graphique
  • Réductible - Économisez l'espace d'écran si nécessaire
  • Deux Dispositions - Arrangement des horloges horizontal ou vertical

Fonctionnalités Techniques Avancées

  • Support complet DST (Heure d'Été) pour tous les fuseaux horaires
  • Ajustement automatique heure d'été/hiver
  • Aucune dépendance API externe - Fiabilité à 100%
  • Performances optimisées
  • Taille d'horloge configurable (50-400px)
  • Indicateurs AM/PM pour format 12 heures

Pourquoi Choisir l'Horloge des Sessions Forex?

Parfait pour les Traders Multi-Marchés: Que vous tradiez des paires forex, des indices ou des matières premières, savoir quand les principaux marchés sont ouverts est crucial.

Design Professionnel: Construit avec des principes modernes d'UI/UX, avec des animations fluides et de beaux cadrans analogiques faciles à lire d'un coup d'œil.

Fiable et Précis: Utilise l'heure système locale avec les décalages de fuseau horaire corrects. Aucune connexion internet requise.

Idéal Pour:

  • Traders forex surveillant plusieurs paires de devises
  • Swing traders suivant les ouvertures/fermetures des marchés mondiaux
  • Day traders se concentrant sur les chevauchements de sessions
  • Traders professionnels gérant des stratégies multi-fuseaux
  • Investisseurs voulant suivre les heures des marchés internationaux

Parfait pour les Chevauchements de Sessions de Trading

Maximisez vos profits en identifiant les périodes de volume élevé:

  • Chevauchement Londres-New York - Volume forex le plus élevé
  • Chevauchement Sydney-Tokyo - Activité du marché asiatique
  • Chevauchement Tokyo-Londres - Trading européen initial

Installation Facile

  1. Installez l'indicateur dans MetaTrader 5
  2. Glissez sur n'importe quel graphique
  3. Sélectionnez votre thème préféré (Sombre/Clair)
  4. Choisissez la disposition (Horizontal/Vertical)
  5. Définissez la saison actuelle (Heure d'Hiver/Été)
  6. Commencez à trader avec confiance!

Mots-Clés

Horloge Forex, Heures de Trading, Sessions de Marché, Heure Mondiale, Indicateur MT5, MetaTrader 5, Indicateur Fuseau Horaire, Indicateur Sessions Trading, Heures de Marché, Marchés Mondiaux, Temps Forex, Temps de Trading, Chevauchement Sessions, Ouverture Marché, Fermeture Marché, Heure UTC, Heure GMT, Outil Trading Forex, Horloge Multi-Fuseaux, Calendrier Trading, État du Marché, Horloge Temps Réel, Horloge Analogique, Horloge Mondiale

Élevez votre jeu de trading avec un timing professionnel du marché!

Plus de l'auteur
Anchored VWAP indicator
Ahmad Kazbar
4.8 (10)
Indicateurs
Indicateur Anchored VWAP pour MetaTrader 5 – Outil professionnel d’analyse du volume L’ indicateur Anchored VWAP pour MT5 permet de calculer le Prix Moyen Pondéré par le Volume (VWAP) à partir de n’importe quelle bougie choisie. Contrairement au VWAP standard qui redémarre chaque jour, cette version permet de l’ancrer à tout moment, offrant une analyse précise des zones de valeur et des tendances institutionnelles. Caractéristiques principales Ancrage flexible du VWAP à partir de n’importe quell
FREE
Smart FVG indicator
Ahmad Kazbar
5 (9)
Indicateurs
Smart FVG Indicator MT5 – Détection des zones Fair Value Gap et Imbalance dans MetaTrader 5 Smart FVG Indicator MT5 est un outil professionnel pour identifier les zones de Fair Value Gap (FVG) et d’ Imbalance directement sur les graphiques de MetaTrader 5 . Il est conçu pour les traders utilisant les Smart Money Concepts (SMC) et les analyses basées sur ICT afin de comprendre la structure du marché et la liquidité. L’indicateur analyse automatiquement l’action du prix pour détecter les zones val
FREE
Fair value gap indicator MT5
Ahmad Kazbar
Indicateurs
Development of this product will be discontinued. new product can be downloaded from this link. https://www.mql5.com/en/market/product/131881?source=Site+Market+My+Products+Page Smart FVG (MT5) — Fair Value Gap Visualizer Summary Detect and visualize Fair Value Gaps (FVGs) with ATR-aware sensitivity and optional alerts. What it does Smart FVG identifies price ranges not overlapped by adjacent candles (FVGs) and displays them on the chart as bullish/bearish zones. Shading and colors are confi
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indicateurs
Smart FVG Indicator MT4 – Détection avancée des Fair Value Gaps pour MetaTrader 4 Smart FVG Indicator MT4 offre une détection, un suivi et des alertes professionnelles de Fair Value Gap (FVG) directement sur vos graphiques MetaTrader 4. Il combine un filtrage basé sur l’ATR avec une logique consciente de la structure du marché afin de réduire le bruit, de s’adapter à la liquidité et de ne conserver que les déséquilibres les plus pertinents pour des décisions de trading précises. Atouts princip
FREE
Candle Movement Index
Ahmad Kazbar
Indicateurs
Indice de Mouvement des Bougies (CMI) — Indicateur visuel de force des bougies pour MT5 L'Indice de Mouvement des Bougies (CMI) est un puissant indicateur MT5 qui mesure visuellement la force et le momentum de chaque bougie. Il fournit une représentation par couleur du comportement des bougies, permettant aux traders d'identifier facilement la force des tendances, les retournements de marché et les zones de volatilité. Cet indicateur est idéal pour les scalpers, les traders intraday et les swi
Trend Checker MT5
Ahmad Kazbar
Indicateurs
Trend Checker MT5 (GammaTrend) — Indicateur intelligent pour tendance & niveaux Summary Visualisation de tendance basée sur des règles, avec entrées sensibles à l’ATR, SL adaptatif et cibles optionnelles. What it does GammaTrend analyse l’action des prix avec l’ATR et des conditions de clôture définies pour mettre en évidence la direction de la tendance, des zones d’entrée potentielles et des niveaux SL/TP indicatifs. Outil de visualisation ; n’exécute pas d’ordres. Key features Identification
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis