⭐ METAGRID EA — Précision. Contrôle. Résultats Réels.

Signal en Direct (Compte Réel de plus de 20 000 $) : CLIQUEZ ICI

⚠️ Tarification (Offre de Lancement Limitée)

Remise de lancement active.

Le prix augmente de 100 $ après chaque achat.

Prix final : 5999 $.

C’est votre chance d’obtenir Metagrid au prix le plus bas disponible.

Metagrid EA est un système de grille de nouvelle génération conçu pour les traders recherchant une performance stable et constante, sans risque excessif.

Conçu spécifiquement pour le trading en grille basé sur le retour à la moyenne, Metagrid offre une exécution disciplinée, un contrôle intelligent de l’exposition et une fiabilité à long terme.

Aucun discours inutile. Aucune supposition.

Juste un trading structuré, contrôlé et basé sur des résultats réels.

🔥 Pourquoi Metagrid ?

✔️ Preuve Réelle — Compte Réel Vérifié de plus de 20 000 $

Aucun backtest. Aucune démo.

Metagrid trade avec un capital réel et vous pouvez suivre chaque position en direct.

✔️ Logique de Grille Contrôlée (Sans Explosions Martingale)

Les positions sont construites intelligemment, avec des distances fixes et une logique axée sur le risque.

✔️ Stratégie Sûre, Constante et à Long Terme

Metagrid attend des configurations à haute probabilité et gère chaque séquence avec discipline.

✔️ Plug & Play

Attachez-le au graphique → choisissez le risque → Metagrid s’occupe de tout.

⚙️ Fonctionnalités Clés

Exécution de grille contrôlée

Filtre intelligent de volatilité

Logique de protection du capital

Paramètres minimalistes (idéal pour débutants)

Compatible avec tout broker ECN/RAW/Standard

Trading autonome 24/5

📌 Exigences

Symbole : N’importe lequel

Dépôt minimum : 500 $

Recommandé : 1000 $+

Effet de levier : 1:100–1:500

VPS : Recommandé pour un fonctionnement 24/7

🎁 Après l’Achat

Vous recevrez :

✔️ Guide d’installation complet

✔️ Instructions de configuration

✔️ Recommandations de risque

✔️ Support privé

✔️ Mises à jour à vie

🚀 Commencer Maintenant

Achetez Metagrid

Attachez-le au graphique

Choisissez votre set

Laissez la précision faire le travail

Metagrid EA — un trading constant, contrôlé et professionnel.