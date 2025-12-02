GoldenRMB Canldes

一、指标核心功能

本指标是 MT5 平台专属自定义技术指标，需依赖市场报价中的 XAUUSD（外盘黄金）和 USDCNH（离岸人民币）两个品种，通过专属算法将两者行情混合计算后，生成以 “公克” 为单位的外盘黄金离岸人民币报价 K 柱图，帮助你直观对照中国境内黄金市场（如上海黄金交易所）的行情变化，发现跨市场价差机会或趋势联动信号。

二、适用环境

交易平台：MetaTrader 5（MT5）桌面版（支持 Windows/macOS 系统，暂不支持移动端）

必备前提：MT5 “市场报价” 面板中必须同时存在 XAUUSD（外盘黄金） 和 USDCNH（离岸人民币） 两个品种（需确保平台已添加对应品种组）

适用场景：黄金跨市场分析（外盘黄金离岸人民币报价 vs 中国境内黄金行情）

时间周期：无限制（可在 M1~MN1 任意周期使用，建议与境内黄金交易周期保持一致，如 H1、H4）

三、使用步骤

确认品种有效性：加载后若指标正常显示 K 柱，说明 “市场报价” 中已存在 XAUUSD 和 USDCNH；若显示空白或提示 “品种未找到”，需先在 MT5【市场报价】面板右键→【显示所有品种】，找到并添加这两个品种；

查看核心数据：指标生成的 K 柱图，纵坐标（价格轴）单位为 “离岸人民币 / 公克”，直接反映外盘黄金按离岸人民币计价的实时公克报价（无需手动换算）；

对照境内行情：将该 K 柱图与中国境内黄金市场行情（如上海黄金交易所 Au9999、期货市场黄金合约）对比，分析跨市场价差、趋势同步性或背离机会。

四、注意事项（避坑关键）

品种不可缺失：必须确保 MT5 “市场报价” 中同时存在 XAUUSD 和 USDCNH，否则指标无法计算并显示 K 柱；

行情延迟提示：外盘黄金（XAUUSD）与离岸人民币（USDCNH）的行情更新频率可能略有差异，指标 K 柱会基于两者最新报价实时更新，短线周期（如 M1、M5）可能存在毫秒级延迟，属正常现象；

计价单位说明：指标报价为 “公克”，与境内黄金市场常用单位一致（区别于外盘黄金默认的 “盎司”），无需额外换算，直接对照即可；

仅作分析用途：指标提供的是跨品种合成行情，仅用于市场分析参考，不直接支持交易下单，交易需基于原品种（XAUUSD 或境内黄金品种）进行；

周期匹配建议：分析时建议保持指标周期与境内黄金交易周期一致（如境内黄金主要交易时段用 H1/H4 周期），避免因周期差异导致趋势判断偏差。

五、常见问题排查

指标加载后无 K 柱显示？→ 检查 “市场报价” 中是否已添加 XAUUSD 和 USDCNH；

价格显示异常（如数值过高 / 过低）？→ 确认 XAUUSD 和 USDCNH 的行情是否正常（无断线、无异常报价），重启 MT5 后重新加载指标即可；

无法找到指标？→ 安装时需将 .ex5 文件放入【MQL5→Indicators】文件夹，且必须重启 MT5 才能显示。

总结

核心前提：MT5 需同时包含 XAUUSD 和 USDCNH 两个品种，否则指标无法使用；

核心价值：直接生成 “离岸人民币 / 公克” 的外盘黄金报价 K 柱，方便与境内黄金行情对照；

使用关键：加载后确认 K 柱正常显示，按境内交易周期匹配分析，聚焦跨市场联动机会。