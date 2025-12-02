ImperialX Mini

🌐 Site web & support

📌 Informations techniques essentielles

Symbole recommandé : EURUSD (fonctionne sur toutes devises avec les paramètres adaptés)

Unités de temps : M15 à H1

Prise en charge multi-devises : OUI (avec bons paramètres)

Prise en charge Netting / Hedge : OUI (toujours mieux en hedge)

Dépôt minimum : 200 USD (very low risk mode recommandé)

Dépôt recommandé (potentiel élevé) : 1 000 USD

Dépôt optimal (plein potentiel sécurisé) : 5 000 – 10 000 USD

Effet de levier : fonctionne dès 1:30 — optimal 1:500

Compatible tous brokers : OUI (ECN recommandé — compte standard IC Markets parfait)

Fonctionne immédiatement sans configuration : OUI (paramètres optimisés par défaut pour EURUSD)

Paramètres spécialisés pour d’autres paires : envoyés après achat sur demande

VPS recommandé : OUI





⭐ Présentation générale

ImperialX est un Expert Advisor premium de la famille algorithmique Imperium, conçu pour analyser le marché à travers un système probabiliste avancé renforcé par un moteur de machine learning externe.





L’EA marie rigueur, précision statistique et adaptation dynamique, pour offrir une expérience de trading stable, efficace et durable.





Basé sur un moteur probabiliste évolutif, ImperialX calcule en continu les meilleures issues possibles grâce à des données enrichies par une IA externe. Il ne se contente pas d’exécuter des signaux : il sélectionne les scénarios les plus probables et s’adapte en temps réel aux changements du marché.





🔥 Caractéristiques principales d’ImperialX

✔ Moteur probabiliste avancé

Chaque décision est évaluée selon :





la qualité du contexte de marché





la probabilité statistique d’un mouvement





la force du signal





la structure et la dynamique de volatilité





Une position n’est ouverte que lorsque le score de probabilité interne est supérieur aux seuils définis.





✔ Machine learning externe

ImperialX est alimenté par un système d’apprentissage automatique formé sur :





tendances majeures





ranges prolongés





phases de forte volatilité





mouvements extrêmes





structures de prix répétitives





Ces données optimisent en continu la sélection des scénarios et renforcent la robustesse du moteur probabiliste.





✔ Fréquence de trading élevée mais contrôlée

ImperialX peut trader très fréquemment lorsque les conditions sont optimales.

Cependant, dans des phases défavorables, il peut volontairement réduire son activité pendant quelques heures, voire quelques jours, afin de préserver le capital et éviter les entrées de faible qualité.





✔ Multi-devises — Optimisé par défaut pour EURUSD

L’EA fonctionne sur toutes les paires Forex.

Des paramètres spécialisés pour chaque symbole peuvent être envoyés après l’achat, sur simple demande.





✔ Installation ultra-simple

Attacher l’EA au graphique





Choisir ou non votre niveau de risque





ImperialX fonctionne immédiatement





Les paramètres sont optimisés pour EURUSD, ce qui permet un déploiement instantané.





✔ Conçu pour la performance & la stabilité

ImperialX offre :





une logique ultra-robuste





une adaptation dynamique





une exposition maîtrisée





une fréquence optimisée





un risque contrôlé





une compatibilité parfaite (ECN / RAW / Standard)





Brokers recommandés : IC Markets, FP Markets, Pepperstone, BlackBull, Admirals, etc.





⚙️ Exigences minimales et recommandations

Élément Valeur

Dépôt minimum 200 USD

Recommandé (fort potentiel) 1 000 USD

Optimal (sécurité + pleine puissance) 5 000 – 10 000 USD

Levier minimum 1:30

Levier optimal 1:500

Type de compte Indifférent

VPS Recommandé

🧩 Pour qui est conçu ImperialX ?

Pour les traders recherchant :





un Expert Advisor premium





une stratégie probabiliste réelle





une capacité d’adaptation à toutes les conditions de marché





une discipline stricte et une stabilité de long terme





une utilisation simple sans réglages complexes





ImperialX est conçu pour offrir une performance constante tout en maintenant un risque maîtrisé.





💼 Disponibilité

Disponible à la location pour une utilisation flexible.





Version complète (achat à vie) également disponible pour bénéficier de toute la puissance d’ImperialX sans limitation.





🔎 Transparence & philosophie Imperium

La majorité des robots du Market présentent des backtests irréalistes, des “IA” fictives ou des optimisations excessives qui ne survivent jamais aux conditions réelles.

Résultat : plus de 80% des acheteurs perdent de l’argent en réel.





Avec ImperialX, nous faisons partie des rares projets qui appliquent une logique stricte :





Résultats réalistes, pas de chiffres gonflés





Risque maîtrisé, logique disciplinée





Architecture fiable, testée et vérifiée





Vision long terme, pas de miracles ou de promesses impossibles





Nous ne cherchons pas à impressionner : nous cherchons à faire partie des 20% réellement performants.

La transparence et la rigueur sont au cœur de la philosophie Imperium.









👥 Développement & équipe

ImperialX est le fruit d’une collaboration entre :

3 traders expérimentés & 2 développeurs MQL5 spécialisés — ce qui garantit un EA performant, réaliste, transparent et conçu pour le marché réel.





Pour toute question, assistance, ou pour recevoir vos paramètres personnalisés après achat, vous pouvez nous contacter via :





la messagerie MQL5





ou directement via notre site officiel





🎯 Conclusion

ImperialX est un Expert Advisor premium combinant probabilités avancées, machine learning externe et stabilité opérationnelle.





Il s’installe en quelques secondes, s’adapte automatiquement au marché et offre un niveau de performance constant grâce à son architecture intelligente.





ImperialX — Rule The Market.