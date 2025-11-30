OPR Median Pro MT4

🧭 Présentation

OPR Median Pro est un indicateur conçu pour les traders qui utilisent la stratégie de l’Open Price Range (OPR).

Il identifie automatiquement la zone d’ouverture du marché et trace :

Les bornes hautes et basses de l’OPR

de l’OPR La médiane de la zone ( qui sert de SL que l’on peut déplacer à la main )

de la zone ( qui sert de SL que l’on peut déplacer à la main ) Et prolonge ces niveaux sur toute votre session de trading

Les lignes de TP et mise à BE pour les breakouts

⚙️ Fonctionnalités principales

✅ Détection automatique de l’OPR (plage horaire personnalisable)

✅ Tracé clair et précis des bornes et de la médiane

✅ Extension automatique des lignes sur toute la session

✅ Alerte visuelle et sonore lorsque l’OPR est formé

lorsque l’OPR est formé ✅ Trace les lignes de TP et de mise à BE à la vente et/ou à l’achat

et de mise à à la vente et/ou à l’achat ✅ Ajustement du SL à la souris

à la souris ✅ Compatible avec tous les marchés (Forex, indices, crypto, etc.)

(Forex, indices, crypto, etc.) ✅ Paramètres entièrement personnalisables (couleurs, heures, styles de lignes…)

✅ Compatible avec tous les Expert Advisors (EA) : possibilité d’ajouter un Trade Assistant par-dessus

🎯 Objectif

L’indicateur facilite la mise en œuvre de stratégies basées sur l’Open Price Range, en affichant automatiquement les niveaux clés de la session.

Vous gagnez du temps, vous évitez les erreurs de tracé et vous pouvez vous concentrer sur vos setups de trading.

💡 Exemple d’utilisation

Définissez les heures de calcul de l’OPR (ex. 9h00–9h15 ou 15h30–15h45 selon votre marché). Attendez la formation de la plage. Une alerte s’affiche lorsque l’OPR est identifié. Utilisez la médiane et les bornes comme repères pour vos entrées et sorties.

📈 Pourquoi choisir OPR Median Pro ?

Conçu pour les traders OPR exigeants

Interface claire et professionnelle

Indicateur léger et optimisé pour MT4

Fonctionne sur toutes les unités de temps

Mises à jour gratuites à vie

🧩 Détails techniques

Plateforme : MetaTrader 4

MetaTrader 4 Type : Indicateur (.ex4)

Indicateur (.ex4) Compatible avec : EA, Trade Assistants, alertes externes

🔔 Version démo

Une version de démonstration est disponible pour tester l’indicateur en backtest ou sur graphique.