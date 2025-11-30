CCI on high timeframe non repaint
- Indicateurs
- Aleksandr Martynov
- Version: 1.0
- Activations: 10
Commodity Channel Index.
Не рисующий индикатор для отображения старшего таймфрейма (далее ТФ) на текущем графике.
Возможно использовать на текущем ТФ.
Несколько вариантов расчета по различным ценам и используемым мувингам.
Параметры:
TimeFrame - должен быть больше равен текущему.
Period - должен быть больше 1.
Price Type - варианты: Close, High, Low, Median, Typical, Weighted, Average, Body, Median, Trend Biased.
MA Metod - метод вычисления на основе МА: SMA, EMA, SMMA, LWMA, LSMA, WEMA.
SmoothFactor (<2 not use) - сглаживание, при параметре меньше 2 не применяется.
Calculation Mode - варианты: On High TF Bar - по закрытому бару старшего ТФ, On Every Bar - на каждом баре текущего ТФ (более точный вариант)
Show Mode - варианты: Mode Line, Mode Histogram