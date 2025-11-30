AutoTradeBot DowJones
Tracez vos lignes. Définissez votre risque. Laissez le robot faire le reste.
AutoTradeBot++ est un Expert Advisor professionnel d’exécution et de gestion du risque, conçu pour les traders qui veulent des graphiques propres, un risque fixe en dollars et un système de risk-free automatisé, sans perdre le contrôle de leur stratégie. Vous décidez où entrer en position, l’EA gère comment l’ordre est exécuté et protégé.
Des versions dédiées d’AutoTradeBot++ existent pour l’Or (XAUUSD), le Dow Jones (US30), le NASDAQ (US100), toutes les paires Forex et le S&P 500 (US500). Vous pouvez les trouver et les télécharger depuis le panneau développeur et les plateformes TesterMob : testermob.com / market.testermob.com.
🎯 Concept : trader simplement en nommant vos lignes
Au lieu d’ouvrir chaque ordre manuellement, AutoTradeBot++ utilise des lignes horizontales sur le graphique comme instructions de trading. Il suffit de tracer et de nommer les lignes, par exemple :
- 1_buy_0.10 → ordre d’achat (Buy) de 0,10 lot
- 1_sell_0.05 → ordre de vente (Sell) de 0,05 lot
L’EA va automatiquement :
- détecter s’il s’agit d’un Buy ou d’un Sell ;
- choisir s’il doit placer un ordre Limit ou Stop ;
- calculer le Stop Loss et le Take Profit à partir de votre risque fixe en dollars et du ratio RR ;
- créer, modifier ou supprimer l’ordre en attente correspondant lorsque vous déplacez ou supprimez la ligne.
Vous vous concentrez sur les niveaux de prix et l’analyse ; AutoTradeBot++ transforme vos lignes en ordres précis et cohérents.
💰 Un véritable money management en dollars
Au cœur d’AutoTradeBot++ se trouve un modèle de risque clair et strict : vous définissez votre Risk (USD) et votre Risk-to-Reward, et l’EA s’occupe de tous les calculs.
- La taille de position est calculée à partir de votre risque, de la valeur du tick et de la distance au SL ;
- Le Stop Loss est placé de sorte que la perte maximale par trade soit égale à votre risque défini ;
- Le Take Profit est fixé en fonction du ratio RR choisi (1:2, 1:3, …) ;
- Les niveaux de stop minimum imposés par le broker sont vérifiés automatiquement.
Que votre compte soit petit ou grand, votre risque reste fixe, mesurable et reproductible sur chaque setup.
🔒 Moteur risk-free multi-niveaux
AutoTradeBot++ intègre un puissant système de risk-free multi-niveaux qui protège votre capital au fur et à mesure que le prix évolue en votre faveur. Plus besoin de deviner où déplacer votre SL – l’EA prend votre montant de risque comme référence.
- Lorsque le trade atteint au moins 1R de profit, l’EA peut déplacer le SL au break-even ou commencer à verrouiller du gain (paramétrable) ;
- À 2R, 3R, …, le SL est progressivement avancé, sécurisant davantage de profit ;
- Chaque position conserve son propre niveau risk-free pour éviter des modifications inutiles du SL ;
- Seules les valeurs de SL meilleures sont acceptées – l’EA n’aggrave jamais votre stop.
Vos trades deviennent ainsi un processus dynamique et progressif : tant que le marché va dans votre sens, davantage de profit est protégé.
🛡️ Filtres de sécurité & gestion intelligente des ordres
- Vérification de la marge – avant d’envoyer un ordre, l’EA s’assure que la marge libre est suffisante ; sinon, l’opération est ignorée sans risque ;
- Niveaux de stop du broker – les distances SL/TP sont validées avec les exigences minimales du broker ;
- Logique de nettoyage – si une ligne est supprimée, l’ordre lié est supprimé ; si un ordre est exécuté, la ligne correspondante disparaît ;
- Magic Number et filtre par symbole empêchent d’interférer avec vos autres EAs et trades manuels.
📊 Panneau d’information sur le graphique (optionnel & léger)
AutoTradeBot++ propose un petit panneau d’information que vous pouvez activer ou désactiver :
- Balance et Equity du compte ;
- Marge utilisée, marge libre et Margin Level % ;
- Nombre de positions ouvertes et P/L flottant ;
- Liste de tous les ordres en attente avec type, lot, prix d’entrée, SL et TP.
Le panneau peut être replié/déplié par un double-clic et déplacé dans n’importe quel coin du graphique. Si vous préférez un graphique épuré, vous pouvez désactiver les labels et flèches dans les inputs.
⚙️ Interface minimaliste et conviviale
Sur le graphique, vous trouverez :
- Une petite poignée [+]/[-] pour ouvrir/fermer le panneau ;
- Un bouton indiquant où modifier les paramètres de l’EA (risque, RR, etc.) ;
- Un bouton Risk-Free pour activer/désactiver le moteur risk-free en un clic.
Tous les éléments sont légers, déplaçables et conçus pour ne pas surcharger le graphique.
👤 Pour quels traders ?
- Scalpers qui ont besoin d’une exécution rapide et cohérente avec un risque dollar fixe ;
- Day traders qui placent plusieurs ordres en attente sur des niveaux clés ;
- Swing traders qui souhaitent une protection automatique et progressive des profits ;
- Tout trader disposant déjà d’une stratégie et souhaitant automatiser l’exécution et le money management.
AutoTradeBot++ ne génère pas de signaux. Vous restez le décideur ; l’EA se contente de transformer vos niveaux et règles de risque en une exécution disciplinée.
🚀 Transformez vos lignes en moteur de trading professionnel
Si vous en avez assez de recalculer les lots, de déplacer le SL à break-even à la main et de surveiller chaque trade, AutoTradeBot++ deviendra votre nouvel assistant de trading.
Tracez vos niveaux, définissez votre risque, et laissez l’EA gérer l’envoi des ordres, les contrôles de sécurité et le risk-free multi-niveaux.
Concentrez-vous sur votre edge. Laissez AutoTradeBot++ l’exécuter avec discipline.