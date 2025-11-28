Aquila Gridmaster PropVersion
- Experts
- Daniel Schlemper
- Version: 1.7
- Activations: 10
AquilaGridMaster Prop Guardian ist eine optimierte Version des AquilaGridMaster-Systems – speziell entwickelt für den Einsatz in Prop Firm Evaluations & Live-Prop-Konten, mit OnChart-Dashboard.
Der EA kombiniert Scalping-Grid-Logik mit einem strikten, regelkonformen Tages-Risikomanagement, das automatisch sicherstellt, dass Daily-Drawdown-Limits Rechnung getragen wird.
Der Prop Guardian arbeitet Counter-Trend und nutzt dynamische Grid-Abstände, um kurzfristige Kurskorrekturen auszunutzen. Nach einem abgeschlossenen Basket werden die Gewinne sofort realisiert – ideal für ständige Equity-Akkumulation bei kontrolliertem Risiko.
Angehängt sind Screenshots der Backtests auf EURUSD H1 für die Jahre 2024 und 2025, simulierte Kontogröße 100.000 USD, 1:50 Leverage sowie ein Beispiel Preset mit welchem getestet wurde.
Haftungsausschluss:
Der Expert Advisor ist für Trader gedacht, die die Funktionsweise von Grid-Strategien kennen und bewusst mit Risiko- und Kapitalmanagement arbeiten. Setting - Beispiele gibt es weiter unten.
Jeder Nutzer/Käufer übernimmt die eigene Verantwortung für den Handel mit dem EA. Die Beschreibung dient lediglich Dokumentationszwecken und ist keine Anlageberatung.
Prop Firm Compliance – Automatisiert
✔ Daily-Drawdown-Hardcut in USD
→ Wenn der definierte Tagesverlust erreicht wird:
sofortiger Total-Close + Handelstop bis Tageswechsel
✔ Gesamtvolumen-Limit
→ verhindert Broker-Fehler wie „Volume limit reached“ im MetaQuotes Market
✔ Margin-Schutz & Rescue-Modus
→ verhindert tiefe Grids in starken Trendphasen, insbesondere bei Risko durch eine zunehmend turbulente Geopolitik und makroökonomische Einflussfaktoren.
✔ Keine Hedge-Konflikte
→ klare Richtung & intelligente Umschaltung
Gedacht um den engen Trading-Regeln bei der Nutzung von Prop-Konten Rechnung zu tragen — vollautomatisch.