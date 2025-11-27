Ur Bot
- Indicateurs
- Arinze Michael Ejike
- Version: 1.0
- Activations: 5
L'indicateur Ur Bot Alerts est un outil de trading polyvalent qui génère des signaux longs et courts basés sur l'ATR et des données propriétaires. L'indicateur propose des alertes personnalisables (fenêtres contextuelles, e-mails, notifications push) et un indicateur de tendance du marché (contact après achat ici) qui montre la tendance générale du marché. Les utilisateurs peuvent ajuster la période et le multiplicateur ATR, ce qui le rend adapté à divers marchés et horizons temporels.