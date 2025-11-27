Aquila Gridmaster Optimized

Kurzbeschreibung

AquilaGridMaster – Grid + Filter Edition ist ein moderner Counter-Trend Grid Expert Advisor, der speziell darauf ausgelegt ist, extreme Trendphasen und News-Volatilität zu erkennen und nach Möglichkeit zu vermeiden. Der EA baut systematisch Limit-Grids in Gegenrichtung des Trends auf und schließt alle Positionen gemeinsam im Gewinn (Basket-TP).

Neu gegenüber Grundversion

✔ Volatilitätsfilter

– ATR & Kerzenrange soll das Marktumfeld prüfen

→ keine neuen Grid-Einstiege bei starken Impulsen / News-Bewegungen

✔ Trendstärkefilter

– Kurs-Abstand zur EMA gemessen in ATR

→ möglichst kein Handeln gegen starke Momentumläufe

✔ Zeit- & Wochentagsfilter

→ soll Grid-Start zu riskanten Handelszeiten entgegenwirken (z. B. Freitag spät)

✔ Sicherheitslayer inklusive

– Margin-& Volumenüberwachung

– Rescue-Modus gegen tiefe Grids

– Session-Drawdown-Begrenzung

Backtest und Demo mit:

EURUSD – M5

ECN-Konto | niedriger Spread | konstante Liquidität

➡ Fokus: Stabilität & Überleben in dynamischen Marktphasen

Angehängt sind Screenshots der Backtests auf EURUSD M5 für die Jahre 2024 und 2025, Kontogröße 20.000 USD sowie ein Beispiel Preset mit welchem getestet wurde.

Disclaimer:

Der Expert Advisor ist für Trader gedacht, die die Funktionsweise von Grid-Strategien kennen und bewusst mit Risiko- und Kapitalmanagement arbeiten. Setting - Beispiele gibt es weiter unten.

Jeder Nutzer/ Käufer übernimmt die eigene Verantwortung für den Handel mit dem EA. Die Beschreibung dient lediglich Dokumentationszwecken und ist keine Anlageberatung.