Stochastic with 2 Moving Averages ms

Indicateur Crypto_Forex « Stochastic et 2 Moyennes Mobiles » pour MT4, sans retouche.





- L'oscillateur stochastique est l'un des meilleurs indicateurs du marché ; un outil idéal pour de nombreux traders.

- L'indicateur « Stochastic et 2 Moyennes Mobiles » vous permet de visualiser les moyennes mobiles rapides et lentes de l'oscillateur stochastique.

- Zone de surachat : supérieure à 80 ; zone de survente : inférieure à 20.

- Il est idéal de prendre des entrées de vente au-dessus de 80 ; et des entrées d'achat en dessous de 20.

- Les conditions d'entrée d'achat et de vente sont indiquées sur les images.

- Tenez compte des conditions de signal d'achat :

(1) - Une MM rapide croise une MM lente à la hausse en survente : ouverture d'une position d'achat.

(2) - La valeur stochastique est en zone de surachat et croise une MM rapide à la baisse : sortie de la position d'achat.

(3) - Inversement pour les positions de vente (voir images).





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.