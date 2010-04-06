Stochastic with 2 Moving Averages ms
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.2
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex « Stochastic et 2 Moyennes Mobiles » pour MT4, sans retouche.
- L'oscillateur stochastique est l'un des meilleurs indicateurs du marché ; un outil idéal pour de nombreux traders.
- L'indicateur « Stochastic et 2 Moyennes Mobiles » vous permet de visualiser les moyennes mobiles rapides et lentes de l'oscillateur stochastique.
- Zone de surachat : supérieure à 80 ; zone de survente : inférieure à 20.
- Il est idéal de prendre des entrées de vente au-dessus de 80 ; et des entrées d'achat en dessous de 20.
- Les conditions d'entrée d'achat et de vente sont indiquées sur les images.
- Tenez compte des conditions de signal d'achat :
(1) - Une MM rapide croise une MM lente à la hausse en survente : ouverture d'une position d'achat.
(2) - La valeur stochastique est en zone de surachat et croise une MM rapide à la baisse : sortie de la position d'achat.
(3) - Inversement pour les positions de vente (voir images).
Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.