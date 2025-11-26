KnightWatcher Trade Sync Utility

TradeSync Utility (KnightWatcher Sync Tool) est un utilitaire léger et sécurisé de synchronisation des données, conçu pour connecter votre activité de trading MT4/MT5 à votre journal de trading KnightWatcher. Il lit automatiquement toutes les positions ouvertes et l’historique des trades clôturés, sans exécuter, modifier ou gérer aucune transaction sur votre compte. L’utilitaire envoie des mises à jour toutes les 5 secondes afin que votre tableau de bord affiche toujours des informations précises et en temps réel sur les profits, pertes et positions. Il utilise votre API Key et Secret pour une authentification sécurisée avec votre profil KnightWatcher.
TradeSync fonctionne silencieusement en arrière-plan et n’impacte pas vos performances de trading ni l’exécution de vos ordres. L’installation est simple : activez WebRequest et ajoutez l’URL de l’API KnightWatcher.
Cet outil est idéal pour les traders souhaitant un journal automatisé, des analyses et un suivi sans saisie manuelle.
Les débutants comme les traders expérimentés bénéficient d’une intégration facile et d’un flux de données clair.
Il offre une transparence totale avec des journaux de débogage optionnels et suit chaque tentative de synchronisation.
Le guide complet d’installation est disponible ici : https://community.knightwatcher.com/blogs/3/How-to-Configure-KnightWatcher-and-Connect-Your-EA-in-MT5


