BeeFxBot combine plusieurs stratégies éprouvées en un système de trading puissant
Système de Vote à 5 Stratégies
Contrairement aux EAs à indicateur unique, BeeFxBot nécessite au moins 51% d'accord de 5 stratégies indépendantes avant d'exécuter toute transaction. Cette approche consensuelle réduit considérablement les faux signaux.
Grille Dynamique Basée sur l'ATR
L'espacement de la grille s'adapte automatiquement à la volatilité du marché en utilisant l'indicateur Average True Range. S'élargit pendant les périodes volatiles, se contracte pendant les marchés calmes.
Gestion Intelligente des Profits
Ferme toutes les positions de la grille simultanément lorsque l'objectif de profit combiné est atteint. Chaque cycle de grille se termine en profit, quel que soit le nombre de niveaux ouverts.
Stratégie 1
Stochastique Double
Stratégie 2
Bollinger + SAR
Stratégie 3
Divergence RSI
Stratégie 4
Filtre Momentum
Stratégie 5
Confirmation CCI
51% des Votes
Exécution de Transaction
Exigences Minimales
Ce dont vous avez besoin pour exécuter BeeFxBot efficacement
Solde du Compte
500$ par symbole avec une taille de lot de 0,01
Exemple: 5 symboles = 2 500$ de capital
Effet de Levier
500:1 recommandé
Courtier
Tout courtier MT5
Comptes sans commission préférés
Ce Qui Est Inclus
Tout ce dont vous avez besoin pour commencer à trader immédiatement
BeeFxBot EA
Fichier EX5 compilé
8 Fichiers SET
Paramètres pré-optimisés
Manuel Utilisateur
Documentation complète
Guide d'Installation
Instructions étape par étape
Rapports de Backtest
Les 8 paires incluses
Mises à Jour à Vie
Versions futures gratuites
⚠️ Avertissement Important sur les Risques
Le trading de devises comporte des risques substantiels et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Les performances passées montrées dans les backtests ne sont pas indicatives des résultats futurs. Cet EA utilise une approche de trading en grille qui peut entraîner plusieurs positions ouvertes dans des conditions de marché défavorables. Utilisez toujours une gestion des risques appropriée et ne tradez jamais avec des fonds que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Nous recommandons de commencer avec un compte démo pour vérifier la compatibilité avec votre courtier avant de trader en réel.