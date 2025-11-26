BeeFxBot combine plusieurs stratégies éprouvées en un système de trading puissant





Système de Vote à 5 Stratégies

Contrairement aux EAs à indicateur unique, BeeFxBot nécessite au moins 51% d'accord de 5 stratégies indépendantes avant d'exécuter toute transaction. Cette approche consensuelle réduit considérablement les faux signaux.





Grille Dynamique Basée sur l'ATR

L'espacement de la grille s'adapte automatiquement à la volatilité du marché en utilisant l'indicateur Average True Range. S'élargit pendant les périodes volatiles, se contracte pendant les marchés calmes.





Gestion Intelligente des Profits

Ferme toutes les positions de la grille simultanément lorsque l'objectif de profit combiné est atteint. Chaque cycle de grille se termine en profit, quel que soit le nombre de niveaux ouverts.





Stochastique Double





Bollinger + SAR





Divergence RSI





Filtre Momentum





Confirmation CCI





51% des Votes

Exécution de Transaction





Exigences Minimales

Ce dont vous avez besoin pour exécuter BeeFxBot efficacement





Solde du Compte

500$ par symbole avec une taille de lot de 0,01

Exemple: 5 symboles = 2 500$ de capital





Effet de Levier

500:1 recommandé





Courtier

Tout courtier MT5

Comptes sans commission préférés





Ce Qui Est Inclus

Tout ce dont vous avez besoin pour commencer à trader immédiatement





BeeFxBot EA

Fichier EX5 compilé





8 Fichiers SET

Paramètres pré-optimisés





Manuel Utilisateur

Documentation complète





Guide d'Installation

Instructions étape par étape





Rapports de Backtest

Les 8 paires incluses





Mises à Jour à Vie

Versions futures gratuites





⚠️ Avertissement Important sur les Risques

Le trading de devises comporte des risques substantiels et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Les performances passées montrées dans les backtests ne sont pas indicatives des résultats futurs. Cet EA utilise une approche de trading en grille qui peut entraîner plusieurs positions ouvertes dans des conditions de marché défavorables. Utilisez toujours une gestion des risques appropriée et ne tradez jamais avec des fonds que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Nous recommandons de commencer avec un compte démo pour vérifier la compatibilité avec votre courtier avant de trader en réel.



