WPR Speed mf

Indicateur Crypto_Forex « WPR SPEED » pour MT4 : excellent outil prédictif, sans retouche.





- Le calcul de cet indicateur est basé sur des équations physiques. WPR SPEED est la dérivée première de l'oscillateur WPR lui-même.

- WPR SPEED est idéal pour les entrées de scalping sur les marchés latéraux et plats.

- L'indicateur WPR SPEED indique la vitesse à laquelle WPR change de direction ; il est très sensible.

- Il est recommandé d'utiliser l'indicateur WPR SPEED pour les stratégies de scalping momentum : détecter les pics importants de l'indicateur et ouvrir des positions de scalping dans des directions opposées (comme sur les images).

- L'indicateur intègre des alertes pour mobile et PC.





https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller // D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici :

Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.