Price Action OB EA mq

PRICE ACTION OB EA est un excellent système de trading automatique basé sur l'analyse de l'action des prix !





Cet Expert Advisor est un outil « configurez et oubliez » qui gère tout pour vous ! 7 fichiers de configuration sont disponibles !





Utilisez les fichiers de configuration (v26.11) disponibles dans la section « Commentaires » pour utiliser/tester l'EA.





La stratégie de trading repose sur le célèbre et puissant modèle d'action des prix : OutsideBar !





Price Action OB EA est un excellent investissement : il travaillera pour vous pendant des années, et tous les fichiers de configuration présentent une espérance mathématique positive !





Caractéristiques du système de trading :

- L'EA peut fonctionner simultanément sur 7 paires ; les fichiers de configuration correspondants sont disponibles dans la section « Commentaires ».

- Le système ne gaspille pas d'argent en commissions élevées, contrairement à de nombreux scalpeurs.

- Aucune exigence de spread serré : l'EA peut être utilisé sur n'importe quel compte.

- Le système n'utilise aucune méthode de grille dangereuse.

- L'EA intègre par défaut une gestion des intérêts composés. Chaque transaction possède un Stop Loss (SL) et un Take Profit (TP) invisibles pour le courtier.

- Le SL et le TP sont dynamiques et s'adaptent automatiquement à la volatilité du marché.

- Le mode de compensation est disponible dans les paramètres de l'Expert Advisor (EA).

- Les filtres de tendance et d'oscillateur sont intégrés.

- Le Trailing Stop dynamique est également intégré.

- Paires de trading : NZDCAD, EURUSD, USDCHF, NZDUSD, AUDUSD, USDJPY, AUDCHF.

- Unité de temps : D1.

- Durée de fonctionnement : L'EA recherche des opportunités d'entrée en fin de bougie. Si le système ne place pas d'ordres après la formation de la bougie journalière (sur l'unité de temps D1), cela signifie qu'aucun signal d'entrée n'était disponible sur le graphique.





Installation :

- Ouvrez les 7 graphiques recommandés :

- NZDCAD, EURUSD, USDCHF, NZDUSD, AUDUSD, USDJPY, AUDCHF.

- Sélectionnez l'unité de temps D1 sur chaque graphique.

- Associez l'Expert Advisor à chaque graphique. Appliquez le fichier « Set_file » correspondant à l'EA (téléchargez les fichiers Set_file (v26.11) dans la section « Commentaires » de cette page).

- Le robot fonctionne entièrement automatiquement : il vous suffit de l'installer sur MT4 et de laisser votre PC tourner 24 h/24 et 7 j/7 (ou utilisez un VPS).





Ce produit original est proposé exclusivement sur ce site web MQL5.