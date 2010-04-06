Adaptive Energy Oscillator m

Indicateur Crypto_Forex personnalisé avancé « Oscillateur d'énergie adaptatif » : un outil de trading auxiliaire performant pour MT4 !





- Cet indicateur est un oscillateur de nouvelle génération.

- L'« Oscillateur d'énergie adaptatif » possède des zones de survente/surachat adaptatives et ajustables.

- C'est un indicateur de momentum technique très utile sur les marchés en tendance.

- Cet oscillateur est un outil auxiliaire permettant de trouver des points d'entrée précis dans les zones de survente/surachat, en suivant la tendance principale.

- Zone de survente adaptative : sous la ligne verte.

- Zone de surachat adaptative : au-dessus de la ligne rouge.

- Il est plus précis que les oscillateurs standards.

- Cet indicateur peut être utilisé sur n'importe quelle unité de temps.

- Avec alertes intégrées pour PC et mobile.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.