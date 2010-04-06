Adaptive Energy Oscillator m
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.7
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex personnalisé avancé « Oscillateur d'énergie adaptatif » : un outil de trading auxiliaire performant pour MT4 !
- Cet indicateur est un oscillateur de nouvelle génération.
- L'« Oscillateur d'énergie adaptatif » possède des zones de survente/surachat adaptatives et ajustables.
- C'est un indicateur de momentum technique très utile sur les marchés en tendance.
- Cet oscillateur est un outil auxiliaire permettant de trouver des points d'entrée précis dans les zones de survente/surachat, en suivant la tendance principale.
- Zone de survente adaptative : sous la ligne verte.
- Zone de surachat adaptative : au-dessus de la ligne rouge.
- Il est plus précis que les oscillateurs standards.
- Cet indicateur peut être utilisé sur n'importe quelle unité de temps.
- Avec alertes intégrées pour PC et mobile.
