Relative Drawdown Pro Display mq

Indicateur Crypto_Forex « Relative Drawdown Pro Display » pour MT4, outil de trading pratique.





Cet indicateur est indispensable pour les traders utilisant des systèmes de trading en grille !





- L'indicateur Relative Drawdown Pro Display affiche le DD relatif ou le profit flottant actuel en % sur votre compte.

- Des alertes PC et mobile sont intégrées avec un niveau de déclenchement réglable.

- Il indique le spread et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est rattaché.

- L'indicateur affiche également le solde, les capitaux propres et les marges du compte.

- Les valeurs de l'indicateur peuvent être localisées dans n'importe quel coin du graphique :

0 - en haut à gauche, 1 - en haut à droite, 2 - en bas à gauche, 3 - en bas à droite.

- Il est également possible de configurer la couleur et la taille de la police.

- L'utilisation de l'indicateur Relative Drawdown Display permet aux traders de ne plus avoir besoin de calculatrice.





