HTF Moving Average mx

Indicateur Crypto_Forex HTF MOVING AVERAGE pour MT4.





- Améliorez vos méthodes de trading avec l'indicateur professionnel HTF MA pour MT4. HTF signifie « Higher Time Frame ».

- Cet indicateur est idéal pour les traders de tendance avec des entrées d'action de prix.

- L'indicateur HTF MA vous permet d'associer une moyenne mobile d'une période supérieure à votre graphique actuel afin de suivre la tendance principale.

- L'indicateur affiche la tendance à partir d'une période supérieure, ce qui est toujours une méthode rentable.

- L'indicateur HTF MA offre la possibilité de réaliser des profits importants avec un faible risque.





Utilisation :

- Associez la moyenne mobile de D1 à un graphique H4 ou H1.

- Associez la moyenne mobile de H4 à un graphique H1, M30 ou M15.

- Etc. (voir photos).





https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller // D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici :

Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.