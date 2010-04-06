Correction Breakout Pro pattern m
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.7
- Activations: 12
Indicateur Crypto_Forex « Correction Breakout Pro pattern » pour MT4, sans repeint ni délai.
- L'indicateur « Correction Breakout Pro pattern » est un indicateur très puissant pour le trading Price Action, offrant un fort potentiel de profit.
- Cet indicateur détecte les barres de cassure haussières et baissières après une correction de prix :
- Cassure de correction haussière : signal par flèche bleue sur le graphique (voir images).
- Cassure de correction baissière : signal par flèche rouge sur le graphique (voir images).
- Alertes disponibles sur PC et mobile.
- L'indicateur « Correction Breakout Pro pattern » est idéal en combinaison avec les niveaux de support/résistance.
- Affichage d'informations : affiche le spread et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est associé.
- L'affichage indique également le solde du compte, les capitaux propres et les marges.
- L'affichage d'informations peut être positionné dans n'importe quel coin du graphique :
0 : en haut à gauche, 1 : en haut à droite, 2 : en bas à gauche, 3 : en bas à droite.
// D'excellents robots de trading et indicateurs sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Il s'agit d'un produit original proposé exclusivement sur le site web MQL5.