Correction Breakout Pro pattern m

Indicateur Crypto_Forex « Correction Breakout Pro pattern » pour MT4, sans repeint ni délai.





- L'indicateur « Correction Breakout Pro pattern » est un indicateur très puissant pour le trading Price Action, offrant un fort potentiel de profit.

- Cet indicateur détecte les barres de cassure haussières et baissières après une correction de prix :

- Cassure de correction haussière : signal par flèche bleue sur le graphique (voir images).

- Cassure de correction baissière : signal par flèche rouge sur le graphique (voir images).

- Alertes disponibles sur PC et mobile.

- L'indicateur « Correction Breakout Pro pattern » est idéal en combinaison avec les niveaux de support/résistance.

- Affichage d'informations : affiche le spread et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est associé.

- L'affichage indique également le solde du compte, les capitaux propres et les marges.

- L'affichage d'informations peut être positionné dans n'importe quel coin du graphique :

0 : en haut à gauche, 1 : en haut à droite, 2 : en bas à gauche, 3 : en bas à droite.





// D'excellents robots de trading et indicateurs sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller

Il s'agit d'un produit original proposé exclusivement sur le site web MQL5.